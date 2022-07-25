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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/abd-yonetiminden-istanbulda-imzalanan-tahil-koridoru-anlasmasini-baypas-edecek-b-plani-aciklamasi-1059121819.html
ABD yönetiminden İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasını baypas edebilecek 'B Planı' açıklaması
ABD yönetiminden İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasını baypas edebilecek 'B Planı' açıklaması
İstanbul'da Türkiye'nin himayesinde ve BM'nin gözetiminde tahıl koridoru anlaşması imzalanması sonrası Ukrayna'dan gelen 'Odessa Limanı'na saldırı'... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T18:32+0300
2022-07-25T19:06+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
odessa
tahıl
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ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) Yöneticisi Samantha Power, 'Odessa'daki füze saldırısı üzerine Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştıklarını' duyurdu. CNN'e konuşan USAID Yöneticisi Power, 'ABD'li yetkililerin Ukraynalı muhataplarıyla birlikte anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını' söyledi. Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demiryollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor" dedi.USAID Yöneticisi "Acil durum planı hazırlıyoruz, çünkü [Rusya Devlet Başkanı] Vladimir Putin'in söylediği hiçbir şeye güvenmenize imkan yok" iddiasında bulundu. 20 milyon ton buğday ve mısırın Odessa Limanı'nda mahsur kaldığını söyleyen Power, bunları Ukrayna'dan dışarı çıkarmaya yönelik alternatif yolların gıda güvenliği sunmasına rağmen, "Putin'in ablukanın sona ermesine ve tahılların mümkün olan en verimli şekilde gönderilmesine izin vermesinin yerini hiçbir şey tutamaz" ifadesini kullandı. Power, 'Rusya'nın anlaşmada adı geçen ana liman olan Odessa'ya saldırarak anlaşmaya hemen sırtını çevirme hamlesine rağmen, tahıl anlaşmasının bir şekilde tutmasını umduğunu' dile getirdi. Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa Limanı'nda, tersaneye ait bölgeye atışlar yapıldığını, bunun sonucunda bir savaş gemisi ile ABD'nin Kiev rejimine gönderdiği Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurmuştu.Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu operasyonun anlaşma üzerindeki olası etkisiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:"Bu (operasyon), sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli."Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi, cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20170226/samantha-power-curkin-abd-rusya-en-buyuk-umuduydu-1027390794.html
https://tr.sputniknews.com/20220725/peskov-odessa-limanindaki-askeri-altyapiya-yonelik-operasyon-tahilin-cikarilmasini-engelleyemez-1059104072.html
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abd, ukrayna, rusya, odessa, tahıl

ABD yönetiminden İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasını baypas edebilecek 'B Planı' açıklaması

18:32 25.07.2022 (güncellendi: 19:06 25.07.2022)
© Sputnik / Вячеслав БобковOdessa
Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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İstanbul'da Türkiye'nin himayesinde ve BM'nin gözetiminde tahıl koridoru anlaşması imzalanması sonrası Ukrayna'dan gelen 'Odessa Limanı'na saldırı' açıklamasına Kremlin'den 'Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyonların tahılın limandan çıkarılmasını etkilemeyeceği' yanıtını gelirken, Biden yönetimi B Planı hazırladığını duyurdu.
ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) Yöneticisi Samantha Power, 'Odessa'daki füze saldırısı üzerine Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştıklarını' duyurdu.
CNN'e konuşan USAID Yöneticisi Power, 'ABD'li yetkililerin Ukraynalı muhataplarıyla birlikte anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını' söyledi.
Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demiryollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor" dedi.
USAID Yöneticisi "Acil durum planı hazırlıyoruz, çünkü [Rusya Devlet Başkanı] Vladimir Putin'in söylediği hiçbir şeye güvenmenize imkan yok" iddiasında bulundu.
20 milyon ton buğday ve mısırın Odessa Limanı'nda mahsur kaldığını söyleyen Power, bunları Ukrayna'dan dışarı çıkarmaya yönelik alternatif yolların gıda güvenliği sunmasına rağmen, "Putin'in ablukanın sona ermesine ve tahılların mümkün olan en verimli şekilde gönderilmesine izin vermesinin yerini hiçbir şey tutamaz" ifadesini kullandı.
Power, 'Rusya'nın anlaşmada adı geçen ana liman olan Odessa'ya saldırarak anlaşmaya hemen sırtını çevirme hamlesine rağmen, tahıl anlaşmasının bir şekilde tutmasını umduğunu' dile getirdi.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2017
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Samantha Power, Çurkin’i yâd etti: ABD ve Rusya’nın en büyük umuduydu
26 Şubat 2017, 16:26
Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa Limanı'nda, tersaneye ait bölgeye atışlar yapıldığını, bunun sonucunda bir savaş gemisi ile ABD'nin Kiev rejimine gönderdiği Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurmuştu.
Bugün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu operasyonun anlaşma üzerindeki olası etkisiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
"Bu (operasyon), sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli."
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahılın çıkarılmasını engelleyemez
12:31
Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi, cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanmıştı.
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