https://tr.sputniknews.com/20220725/adanada-cikan-silahli-kavgada-2-kisi-yasamini-yitirdi-3-kisi-yaralandi-1059089771.html

Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T02:29+0300

2022-07-25T02:29+0300

2022-07-25T02:36+0300

adana

silahlı kavga

türkiye

çatışma

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Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların kullanıldığı kavgada Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ü.E, S.S. ve M.S. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirtaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 30 boş kovan ile iki tabanca buldu.Yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

adana

türkiye

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adana, silahlı kavga, çatışma