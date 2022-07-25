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Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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adana
silahlı kavga
türkiye
çatışma
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Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların kullanıldığı kavgada Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ü.E, S.S. ve M.S. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirtaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 30 boş kovan ile iki tabanca buldu.Yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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adana, silahlı kavga, çatışma

Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

02:29 25.07.2022 (güncellendi: 02:36 25.07.2022)
© AAAdana’da çıkan silahlı kavga
Adana’da çıkan silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ü.E, S.S. ve M.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirtaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 30 boş kovan ile iki tabanca buldu.
Yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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