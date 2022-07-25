https://tr.sputniknews.com/20220725/adresi-yanlis-verdigi-ambulansin-gec-geldigini-iddia-edip-kendini-yakmaya-calisti-1059092658.html

Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı

Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, rahatsızlanan eşi için çağırdığı ambulansa yanlış adres verip sonra da geç geldiğini iddia eden 24 yaşındaki A.K., Manavgat... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T07:03+0300

2022-07-25T07:03+0300

2022-07-25T07:03+0300

türkiye

antalya

ambulans

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Edinilen bilgiye göre; A.K., eşinin rahatsızlandığını belirterek 112'den ambulans istedi. Ambulansın geç geldiği iddiası üzerine ikametinde sağlık görevlileriyle tartışan genç, eşinin Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilmesinin ardından hastaneye geldi. Hastanenin acil servisinde, ambulansın geç gelmesini ve eşiyle ilgilenilmediğini gerekçe gösteren A.K., bağırarak hastane yetkilileriyle görüşmek istediğini ve yetkililerin yanına gelmesini istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından A.K. dışarı çıkarılırken, eşi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıktı.Eşinin tüm ısrarlarına rağmen eve gitmeyi kabul etmeyen A.K., eşinin hastaneden ayrılmasının ardından yeniden acil servise gelerek, hastane yetkilileriyle görüşmek istediğini; şikayette bulunacağını tekrarladı. Görevlilerin hastane yetkililerinin bu saatte olmadığını söylemesi üzerine A.K., kendini yakmaya çalıştı. Özel güvenlik elemanlarının ve güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen çakmağı çakan A.K., bir anda alev aldı. Kaza olayı için acil serviste bulunan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik polisi, duvarda asılı bulunan yangın tüpüyle A.K.'ye müdahalede bulunurken, A.K'yi söndürmeye çalışan bir özel güvenlik elemanının da kolu yandı. Vücudunun boyun ve omuz bölgesinde 1. derece yanık oluştuğu; aynı zamanda 225 promil alkollü olduğu belirlenen A.K.'ye ilk müdahale Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Bir süre acil servis girişinde güvenlik görevlileri nezaretinde dolaşan A.K., eşinin ticari taksi ile gelerek raporlarını almasının ardından hastaneden ayrıldı. Diğer taraftan, A.K.'nin 112'yi aradığında aşırı derecede alkollü olmasından kaynaklı olarak ev adresini yanlış vermesi nedeniyle ambulansın uzun süre adresi aradığı ve bundan dolayı olay yerine geç ulaştığı belirlendi.

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antalya, ambulans