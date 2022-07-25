https://tr.sputniknews.com/20220725/ak-parti-sozcusu-celik-tahil-mutabakati-kuresel-tahil-krizinin-cozulmesi-bakimindan-onem-arz-ediyor-1059121392.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tahıl mutabakatı küresel tahıl krizinin çözülmesi bakımından önem arz ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tahıl mutabakatı küresel tahıl krizinin çözülmesi bakımından önem arz ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki tahıl mutabakatı küresel tahıl krizinin çözülmesi bakımından son derece önem arz ediyor" açıklamasında bulundu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T18:17+0300

2022-07-25T18:17+0300

2022-07-25T18:52+0300

politika

ömer çelik

tahıl sevkiyatı

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Tahıl krizinin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle çözüldüğünü vurgulayan Çelik, "İstanbul'daki tahıl mutabakatı küresel tahıl krizinin çözülmesi bakımından son derece önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle gıda krizi çözülmüştür. Türkiye'nin nasıl bir rol üstlendiği dünya tarafından görülmüştür" dedi.Teyzesi tarafından Bursa'da çöp evin içinde hapsedilen 10 yaşındaki çocukla ilgili de konuşan Sözcü Çelik, "Çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.Irak makamlarının Zaho'daki iddialarını da gündeminde alan Çelik, "TSK sivillere karşı eylemlerde dünyanın en hassas ordusudur. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK, bölgedeki Türkler, Kürtler ve Araplar için ortak tehlikedir" diye konuştu.Çelik'in açıklamalarının tamamı şöyle:- Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiye'siz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı.'Hizmet gaspı siyasetine geçtiler'Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı. Hizmet gaspı siyasetine geçtiler.Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.Ermenistan'la normalleşme süreci Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece mümkündür. Normalleşmenin güçlenerek devam etmesi önemlidir. Doğrudan hava kargo taşımacılığı başlayacak.Yunanistan yanlış adım attıYunanistan yine yanlış bir adım attı. Türk azınlığa ait 4 okulu kapattı. O çocukları eğitimden uzak tutmak yanlıştır. Bu asimilasyona dönük siyasettir. Yunanistan'ı bir kere daha Türk azınlığa dönük bu ayrımcı politikalara son vermeye davet ediyoruz.Tahran zirvesiİran'da Ayetullah Hamaney dini ve aynı zamanda siyasi bir makam. Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a gitse her iki ülkenin bayrakları orada bulunmaktadır. Hamaney'le görüşmede ise Hamaney'in cumhurbaşkanı olmaması nedeniyle farklı uygulama yapılıyor. Putin'le görüşmede de başka devlet başkanlarıyla görüşmelerde de İran dışında başka bir bayrak bulunmamaktadır. Anayasal olarak bizde olmayan bir makamın bulunması nedeniyledir.Suriye'de etkili olan üç ülke Rusya, İran, Türkiye görüşüyorsa herhangi bir Avrupa ülkesinin mutluluk duyması gerekir. Bu Almanya'nın İran'da Rusya'yla bağlantısı yok mu? Alman Dışişleri Bakanı'nın sözleri son derece yanlıştır. Almanya adına konuşuyorsa da Alman çıkarları için de uygun değildir.O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Çevre Bakanlığı'na bağlı olarka çalışan mekanizmalar bunlar. Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koyduğu çevre konularındaki insiyatif ödül alıyor. Titizlikle sahiplenilmesi gerekir. Emine hanımın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yayılması gereken ifadeler kullanılıyor. Türkiye'de ise bir yalan haber ve kara propaganda üretiliyor.Vahim bir adım. CENTCOM eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayınlıyorsa vahim bir durumdur. Kınanması gerekir. NATO'daki müttefikimiz Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü için taziye mesajı yayınlıyor.

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ömer çelik, tahıl sevkiyatı, recep tayyip erdoğan