Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220725/ak-partili-ozcan-secimi-yuzde-53-54-bandinda-tamamlariz-1059098659.html
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T11:30+0300
2022-07-25T11:30+0300
politika
hakan han özcan
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103880/34/1038803408_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f7bb50653be8b5774c359aca5c174f83.jpg
24 TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik.” diye konuştu. “En güzel anket sahadır”Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103880/34/1038803408_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_4dfe86c9a569d2934c07531938c5d892.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakan han özcan, seçim

AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız

11:30 25.07.2022
© İHAAK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız" dedi.
24 TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik.” diye konuştu.

“En güzel anket sahadır”

Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала