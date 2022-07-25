https://tr.sputniknews.com/20220725/ak-partili-ozcan-secimi-yuzde-53-54-bandinda-tamamlariz-1059098659.html

AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız

AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız

2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T11:30+0300

2022-07-25T11:30+0300

2022-07-25T11:30+0300

politika

hakan han özcan

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103880/34/1038803408_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f7bb50653be8b5774c359aca5c174f83.jpg

24 TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik.” diye konuştu. “En güzel anket sahadır”Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakan han özcan, seçim