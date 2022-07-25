https://tr.sputniknews.com/20220725/ak-partili-ozcan-secimi-yuzde-53-54-bandinda-tamamlariz-1059098659.html
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T11:30+0300
2022-07-25T11:30+0300
2022-07-25T11:30+0300
politika
hakan han özcan
seçim
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24 TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik.” diye konuştu. “En güzel anket sahadır”Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.
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hakan han özcan, seçim
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
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2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız" dedi.
24 TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik.” diye konuştu.
“En güzel anket sahadır”
Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.