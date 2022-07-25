https://tr.sputniknews.com/20220725/alkolluyken-direksiyon-basinda-yakalanan-budist-rahip-viski-kovid-19u-onluyor-1059093831.html
Alkollüyken direksiyon başında yakalanan Budist rahip: Viski, Kovid-19'u önlüyor
Alkollüyken direksiyon başında yakalanan Budist rahip: Viski, Kovid-19'u önlüyor
Tayland'da alkollüyken araç kullandığı tespit edilen bir Budist rahip, yanında limonla içilen ve pirinçten elde edilen viskinin Kovid-19'u önlediğini iddia... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T09:22+0300
2022-07-25T09:22+0300
2022-07-25T09:22+0300
koronavirüs
viski
tayland
budist
rahip
kovid-19
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Tayland'da yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre geçen çarşamba günü Mueang Loej bölgesinde bir rahibin 'ortalığı karıştırdığı' ve insanlardan para istediği ihbarları üzerine polisler harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 63 yaşındaki rahip Phra Thanakorn'u, bağlı olduğu tapınağa ait bronz renkli bir kamyonetin direksiyonunda sarhoş halde otururken buldu. Soyadı belirtilmeyen rahip, sorgusunda alkollü olduğunu çünkü koronavirüsü önlediğine inandığı için yanında limonla birlikte viski içtiğini anlattı. Kimliği de yanında olmayan rahibin, rahiplikten tamamen atılmasının teklif edileceği de öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) internet sitesindeki bilgilere göre alkolün koronavirüse karşı herhangi bir koruyuculuğu yok.
https://tr.sputniknews.com/20220123/cinli-bilim-insanlarinin-arastirmasi-hangi-ickinin-kovide-karsi-koruyucu-etki-yaptigini-belirledi-1053036158.html
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viski, tayland, budist, rahip, kovid-19
Alkollüyken direksiyon başında yakalanan Budist rahip: Viski, Kovid-19'u önlüyor
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Tayland'da alkollüyken araç kullandığı tespit edilen bir Budist rahip, yanında limonla içilen ve pirinçten elde edilen viskinin Kovid-19'u önlediğini iddia etti.
Tayland'da yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre geçen çarşamba günü Mueang Loej bölgesinde bir rahibin 'ortalığı karıştırdığı' ve insanlardan para istediği ihbarları üzerine polisler harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, 63 yaşındaki rahip Phra Thanakorn'u, bağlı olduğu tapınağa ait bronz renkli bir kamyonetin direksiyonunda sarhoş halde otururken buldu. Soyadı belirtilmeyen rahip, sorgusunda alkollü olduğunu çünkü koronavirüsü önlediğine inandığı için yanında limonla birlikte viski içtiğini anlattı. Kimliği de yanında olmayan rahibin, rahiplikten tamamen atılmasının teklif edileceği de öne sürüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) internet sitesindeki bilgilere göre alkolün koronavirüse karşı herhangi bir koruyuculuğu yok.