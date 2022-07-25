https://tr.sputniknews.com/20220725/alkolluyken-direksiyon-basinda-yakalanan-budist-rahip-viski-kovid-19u-onluyor-1059093831.html

Alkollüyken direksiyon başında yakalanan Budist rahip: Viski, Kovid-19'u önlüyor

Alkollüyken direksiyon başında yakalanan Budist rahip: Viski, Kovid-19'u önlüyor

Tayland'da alkollüyken araç kullandığı tespit edilen bir Budist rahip, yanında limonla içilen ve pirinçten elde edilen viskinin Kovid-19'u önlediğini iddia... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T09:22+0300

2022-07-25T09:22+0300

2022-07-25T09:22+0300

koronavirüs

viski

tayland

budist

rahip

kovid-19

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Tayland'da yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre geçen çarşamba günü Mueang Loej bölgesinde bir rahibin 'ortalığı karıştırdığı' ve insanlardan para istediği ihbarları üzerine polisler harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 63 yaşındaki rahip Phra Thanakorn'u, bağlı olduğu tapınağa ait bronz renkli bir kamyonetin direksiyonunda sarhoş halde otururken buldu. Soyadı belirtilmeyen rahip, sorgusunda alkollü olduğunu çünkü koronavirüsü önlediğine inandığı için yanında limonla birlikte viski içtiğini anlattı. Kimliği de yanında olmayan rahibin, rahiplikten tamamen atılmasının teklif edileceği de öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) internet sitesindeki bilgilere göre alkolün koronavirüse karşı herhangi bir koruyuculuğu yok.

https://tr.sputniknews.com/20220123/cinli-bilim-insanlarinin-arastirmasi-hangi-ickinin-kovide-karsi-koruyucu-etki-yaptigini-belirledi-1053036158.html

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viski, tayland, budist, rahip, kovid-19