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Arızalı halde kilometrelerce yol kat eden otobüse 6 bin 656 lira ceza kesildi
Arızalı halde kilometrelerce yol kat eden otobüse 6 bin 656 lira ceza kesildi
Kırıkkale'de arızalı otobüs ile taşıdığı yolcuların hayatını tehlikeye sokan firmaya ceza yağdı. Birçok donanımı arızalı olan otobüs ise trafikten men edildi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T05:28+0300
2022-07-25T05:30+0300
otobüs
türkiye
ceza
kırıkkale
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Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan İzmir'e giden Emre Şimşek idaresindeki yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Yolcular, otobüsün seyahat süresince sık sık arızalandığını ve sürekli olarak da yağ takviyesinin yaptığını polise bildirdi. Polis, otobüsün birçok donanımının ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti. Otobüs firmasına 'güvensiz yolcu taşımak' suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımın arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesti. Toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi. Saatlerce trafik kontrol noktasında bekleyen 40 yolcu ise firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti. Çorum'dan otobüse binen Burcu Çimen, "Otobüste bindiğimiz andan itibaren bir sıkıntı varmış sanırım. Ben 3 saat sonra katıldım yolculuğa. Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk. Yağ takviye ediyorlardı, biz de ilgili firmayı arayıp otobüsü değiştirmesini rica ettik. 5 kişiden fazla aradık ama bir sonuca ulaşılamadı. En sonunda polis durdurdu. Şimdi gecenin bir vakti çoluk çocuk rezil olduk. Yolda kaldık, gidemiyoruz. İzmir'e çok yolumuz var zaten ne yapacağız bilmiyoruz" ifadesini kullandı. Tokat'tan İzmir'e seyahat eden Ayhan Çimen de "Yolda aracı bağladılar şuanda da araba bekliyoruz. Şuan sadece bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Kamil Koç firmasından aldık kurumsal diye. Stopları falan yanmıyor. Arabada bir takım sıkıntılar var. Direksiyon da problemi var aracın, dönmüyor. Bu yüzden de polis arkadaşlar bağladı" dedi.
türkiye
kırıkkale
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otobüs, ceza, kırıkkale

Arızalı halde kilometrelerce yol kat eden otobüse 6 bin 656 lira ceza kesildi

05:28 25.07.2022 (güncellendi: 05:30 25.07.2022)
© İHAArızalı halde kilometrelerce yol kat eden otobüse 6 bin 656 lira ceza kesildi
Arızalı halde kilometrelerce yol kat eden otobüse 6 bin 656 lira ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA
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Kırıkkale'de arızalı otobüs ile taşıdığı yolcuların hayatını tehlikeye sokan firmaya ceza yağdı. Birçok donanımı arızalı olan otobüs ise trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan İzmir'e giden Emre Şimşek idaresindeki yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Yolcular, otobüsün seyahat süresince sık sık arızalandığını ve sürekli olarak da yağ takviyesinin yaptığını polise bildirdi. Polis, otobüsün birçok donanımının ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti.
Otobüs firmasına 'güvensiz yolcu taşımak' suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımın arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesti. Toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi. Saatlerce trafik kontrol noktasında bekleyen 40 yolcu ise firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Çorum'dan otobüse binen Burcu Çimen, "Otobüste bindiğimiz andan itibaren bir sıkıntı varmış sanırım. Ben 3 saat sonra katıldım yolculuğa. Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk. Yağ takviye ediyorlardı, biz de ilgili firmayı arayıp otobüsü değiştirmesini rica ettik. 5 kişiden fazla aradık ama bir sonuca ulaşılamadı. En sonunda polis durdurdu. Şimdi gecenin bir vakti çoluk çocuk rezil olduk. Yolda kaldık, gidemiyoruz. İzmir'e çok yolumuz var zaten ne yapacağız bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Tokat'tan İzmir'e seyahat eden Ayhan Çimen de "Yolda aracı bağladılar şuanda da araba bekliyoruz. Şuan sadece bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Kamil Koç firmasından aldık kurumsal diye. Stopları falan yanmıyor. Arabada bir takım sıkıntılar var. Direksiyon da problemi var aracın, dönmüyor. Bu yüzden de polis arkadaşlar bağladı" dedi.
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