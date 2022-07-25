https://tr.sputniknews.com/20220725/aydinda-orman-yangini-10-helikopter--6-ucakla-yangina-mudahale-ediliyor-1059123134.html
Aydın'da orman yangını: 10 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor
Aydın'da orman yangını: 10 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T19:47+0300
2022-07-25T19:47+0300
2022-07-25T19:57+0300
aydın
orman
orman yangını
türkiye
söke
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Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile müdahale ediyor.Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.
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aydın, orman, orman yangını, söke
Aydın'da orman yangını: 10 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor
19:47 25.07.2022 (güncellendi: 19:57 25.07.2022) Abone ol
Aydın'ın Söke ilçesinde Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile müdahale ediyor.
Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.