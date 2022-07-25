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https://tr.sputniknews.com/20220725/aydinda-orman-yangini-10-helikopter--6-ucakla-yangina-mudahale-ediliyor-1059123134.html
Aydın'da orman yangını: 10 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor
Aydın'da orman yangını: 10 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T19:47+0300
2022-07-25T19:57+0300
aydın
orman
orman yangını
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Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile müdahale ediyor.Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.
aydın
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aydın, orman, orman yangını, söke

Aydın'da orman yangını: 10 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor

19:47 25.07.2022 (güncellendi: 19:57 25.07.2022)
© AAAydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Aydın'ın Söke ilçesinde Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile müdahale ediyor.
Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.
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