https://tr.sputniknews.com/20220725/bakan-ozer-20-bin-ogretmen-atayacagiz-1-eylulde-ogretmenlerimiz-okullarina-gidecekler-1059125785.html

Bakan Özer: 20 bin öğretmen atayacağız, 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler

Bakan Özer: 20 bin öğretmen atayacağız, 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T21:58+0300

2022-07-25T21:58+0300

2022-07-25T21:58+0300

mahmut özer

öğretmen

türkiye

atama

lgs

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Bakan Özer, Haber Global'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Özer, LGS yerleştirme sonuçlarının çok iyi olduğunu ve öğrencilerin yüzde 95'inin tercih ettiği okullara yerleştiğini söyledi.Sınavlılık oranında büyük başarı olduğunu ve doluluk oranının yüzde 99'a ulaştığını dile getiren Özer, fen ve sosyal bilimler liselerindeki doluluğun yüzde 100'ü bulduğunu kaydetti.En önemli artışın mesleki teknik Anadolu liselerinde gerçekleştiğini anlatan Özer, "Bu oran bu yıl yüzde 95'e çıktı. Bu aslında son zamanlarda mesleki eğitime yapmış olduğumuz vurgunun öğrenciler nezdinde ne kadar karşılık bulduğunu göstermesi bakımından çok büyük anlam taşıyor" diye konuştu.Bakan Özer, meslek liselerinin 28 Şubat sürecinden sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin tercih ettiği bir liseye dönüştüğünü hatırlatarak, "Bu süreçte, okullar arasında başarı farkı, denge koptu. Bu bugün yaşadığımız bu kök probleminin kaynağı işte 28 Şubat'taki katsayı uygulamasıdır. Bu sadece mesleki eğitimi mahvetmedi aynı zamanda eğitimdeki fırsat eşitliğinde de çok ciddi bir travma yaşanmasına yol açtı." ifadelerine yer verdi.Mesleki eğitimin önündeki katsayı engeli kaldırıldıktan sonra, ikinci olarak iş gücü piyasasına eleman yetiştirmek konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:'Reform yapmak yerine sistemi sürekli iyileştireceğiz'Bakan Özer, imam hatip okulları üzerinden gereksiz bir tartışma oluşturulduğuna işaret ederek, "Hem imam hatip okullarındaki öğrencilerimizi sıkıntılı bir duruma düşüren hem de etik olmayan bir şekilde ülkenin eğitim sistemindeki liseler arasında bir ayrımcılığa giden çok kötü bir yaklaşım var. Eğitim sisteminde talep edilen okulla ilgili, arz üretmeyle ilgili hiçbir problem yok. Sınav yerleştirmede öğrencilerin yüzde 55'i birinci tercihine, yüzde 94'ü de ilk üç tercihine yerleşmişse, yerleşme mekanizması mükemmel çalışmış demektir " değerlendirmesinde bulundu.Reform yapmak yerine sistemi sürekli iyileştireceklerini aktaran Özer, sözlerine şöyle devam etti:'20 bin öğretmen atayacağız'Bakan Özer, öğretmen atamalarına ilişkin soruya ise "20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. Sınıf öğretmeni ise 2 bin 223 olarak belirlendi. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor " şeklinde cevap verdi.'Bağış sorumluluğu kesinlikle yok'Kayıt parası ve yardımcı kaynak konularına da değinen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tüm özel okullarda yüzde 37 olarak açıkladık'Özel okul zam ücretlerine yönelik soruyu Bakan Özer, "Tüm özel okullarda yüzde 37 olarak açıkladık. Uymayanları şikayet etsin vatandaş, gerekli incelemeleri yapalım." diye yanıtladı.Bakan Özer yaz okullarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Dört tane farklı temada yaz okulu açtık. Birincisi bilim ve sanat merkezleri. Şu anda 105 bin 856 öğrencimiz bu bilim ve sanat yaz kurslarına katılıyor. Matematik yaz okullarına da 414 bin 731 öğrenci katıldı. Yabancı dil kursuna da 327 bin 104 öğrenci katıldı. Yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz olarak faydalanıyor" ifadelerine yer verdi.Okullardaki kütüphane oranlarına da büyük önem verdiklerine dikkati çeken Özer, "Kısa sürede 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. Yani günlük ortalama 271 kütüphane yapıldı bu ülkede. Bu hakikaten dünya rekorudur. Şu anda tüm okullarımızda kütüphane var. Her eğitim kademesi için uygun kitaplarımızı okullarımıza kazandırdık." diye konuştu.'Okullar gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli yerlerdir'Kovid-19 oranlarındaki artışın okulları nasıl etkileyeceği yönündeki soruyu Bakan Özer, şöyle cevapladı:Bakan Özer, Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun eğitimiyle ilgili gerekli süreci başlattıklarını, çocuğun eğitime kavuşması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi.Son 20 yılda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu anda 1 milyon 200 bin öğretmen olduğuna işaret eden Özer, "Sürekli öğretmen alımı devam ediyor, devasa bir eğitim sistemi var, istikrarlı bir şekilde engelli kardeşlerimiz için de devam edecek" dedi.Öğretmenler için özel bir meslek kanunu da hazırladıklarını hatırlatan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik meslek kanunlarıyla, kariyer sistemiyle, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklediğini söyledi.Öğretmen ne kadar güçlü olursa eğitim sisteminin ve toplumun da o kadar güçlü olacağını dile getiren Özer, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını ve yeni yıla dinç bir şekilde gelmelerini tavsiye etti.

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mahmut özer, öğretmen, atama, lgs