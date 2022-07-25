https://tr.sputniknews.com/20220725/bati-medyasi-italya-avrupa-icin-putine-hizmet-eden-truva-atina-donusebilir-1059124959.html
Batı medyası: İtalya, Avrupa için Putin’e hizmet eden ‘Truva Atına’ dönüşebilir
Batı medyası: İtalya, Avrupa için Putin’e hizmet eden ‘Truva Atına’ dönüşebilir
İspnya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından İtalya’nın, Avrupa’daki Rus ‘Truva Atına’... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T21:10+0300
2022-07-25T21:10+0300
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Bernardo De Mıguel imzalı yazıda, İtalya’nın son zamanlarda, AB’nin Ukrayna duruşunun sorgulandığı ‘tarafsız teorileri’ çeken yer haline geldiği kaydedildi.De Mıguel, “AB’nin başkentinde, İtalya’nın en iyi ihtimalle Moskova’ya karşı genel stratejide zayıf bir halka, en kötü ihtimalle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hizmetindeki Truva Atı olacağından korkuluyor” diye yazdı.İtalya’nın önemli ölçüde Rus enerji kaynaklarına bağımlı olduğundan Brüksel’in, Roma’nın duruşundan endişe duyduğu belirtilen yazıda, “Bazı İtalyan medyasının yaydığı argümanlar, Avrupa’nın Kremlin’e yönelik yaptırımlarının hiçbir şekilde Rusya’nın askeri gücüne etki yapmadığı sadece AB ekonomisine zarar verdiği yönündeki teoriyi besliyor” ifadesine yer verildi.De Mıguel, Draghi’nin istifasıyla Brüsel’in dayanıksız, Kiev’in ise önemli müttefiksiz kaldığını kaydetti.
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Batı medyası: İtalya, Avrupa için Putin’e hizmet eden ‘Truva Atına’ dönüşebilir
21:10 25.07.2022 (güncellendi: 21:11 25.07.2022) Abone ol
İspnya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından İtalya’nın, Avrupa’daki Rus ‘Truva Atına’ dönüşebileceğinden korktuğunu belirtti.
Bernardo De Mıguel imzalı yazıda,
İtalya’nın son zamanlarda, AB’nin Ukrayna duruşunun sorgulandığı ‘tarafsız teorileri’ çeken yer haline geldiği kaydedildi.
De Mıguel, “AB’nin başkentinde, İtalya’nın en iyi ihtimalle Moskova’ya karşı genel stratejide zayıf bir halka, en kötü ihtimalle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hizmetindeki Truva Atı olacağından korkuluyor” diye yazdı.
İtalya’nın önemli ölçüde Rus enerji kaynaklarına bağımlı olduğundan Brüksel’in, Roma’nın duruşundan endişe duyduğu belirtilen yazıda, “Bazı İtalyan medyasının yaydığı argümanlar, Avrupa’nın Kremlin’e yönelik yaptırımlarının hiçbir şekilde Rusya’nın askeri gücüne etki yapmadığı sadece AB ekonomisine zarar verdiği yönündeki teoriyi besliyor” ifadesine yer verildi.
De Mıguel, Draghi’nin istifasıyla Brüsel’in dayanıksız, Kiev’in ise önemli müttefiksiz kaldığını kaydetti.