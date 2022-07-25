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Biden'ın doktorundan açıklama: Semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi
Biden'ın doktorundan açıklama: Semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi
ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19’a yakalanan Biden’ın 'Paxlovid' ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Kovid-19... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T22:52+0300
2022-07-25T22:52+0300
dünya
joe biden
koronavirüs
doktor
açıklama
semptom
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Kovid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği bildirildi. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, yayınladığı açıklamayla Biden’ın 'Paxlovid' ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Kovid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini ifade etti.Biden’ın burun tıkanıklığı olduğu ve sesinin biraz kısıldığı ifade edilen açıklamada, Biden’ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin normal olduğu aktarıldı. Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği aktarılan açıklamada, Biden’ın hiç nefes darlığı yaşamadığı ve tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiği kaydedildi.Biden, 21 Temmuz’da Kovid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da izole etmişti. Biden'a yüksek ihtimalle Covid-19’un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220721/biden-10-gun-icinde-cin-devlet-baskani-si-ile-konusacagimi-dusunuyorum-1058957288.html
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joe biden, koronavirüs, doktor, açıklama, semptom

Biden'ın doktorundan açıklama: Semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi

22:52 25.07.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19’a yakalanan Biden’ın 'Paxlovid' ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Kovid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.
Kovid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği bildirildi. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, yayınladığı açıklamayla Biden’ın 'Paxlovid' ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Kovid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini ifade etti.
Biden’ın burun tıkanıklığı olduğu ve sesinin biraz kısıldığı ifade edilen açıklamada, Biden’ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin normal olduğu aktarıldı.
Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği aktarılan açıklamada, Biden’ın hiç nefes darlığı yaşamadığı ve tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiği kaydedildi.
Biden, 21 Temmuz’da Kovid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da izole etmişti. Biden'a yüksek ihtimalle Covid-19’un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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