CANLI | AB, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis etti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rus Kommersant gazetesi, Siemens Energy şirketinin Rus enerji devi Gazprom’a Kuzey Akım doğalgaz boru hattının onarılan türbininin iadesi ile ilgili Kanada'nın ihracat lisansını gönderdiğini yazdı.
Almanya Federal Enerji Şebekesi Ajansı Başkanı Klaus Müller, doğalgaz depolama tesislerini 1 Kasım tarihine kadar yüzde 95 oranında doldurma hedefini gerçekçi bulmadığını söyledi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Ioannis Ikonomou, yarın düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma planından muaf tutulmayı talep edeceğini duyurdu.
Ukrayna’da istihbarat servislerinin Rus savaş uçaklarını kaçırmak için Rus pilotları kendileri için çalışmaya ikna operasyonu sırasında, NATO istihbarat servislerinin danışmanlık yaptıkları belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde yer alan Bogdanovtsı yerleşim yerinde, ABD tarafından ülkeye tedarik edilen orta menzilli HIMARS roketlerinin sevk edildiği bir üssün hava saldırısıyla imha edildiğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: