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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/canli--ft-abdli-sirketler-dolarin-hizla-deger-kazanmasi-nedeniyle-milyarlarca-dolar-kaybedecek--1059116374.html
CANLI | AB, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis etti
CANLI | AB, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Brüksel'in Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis ettiği, daha sonra 590... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, almanya, abd, nato, askeri operasyon, donbass, donetsk, lugansk, yaptırım, doğalgaz, enerji, avrupa birliği, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye

CANLI | AB, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis etti

16:40 25.07.2022 (güncellendi: 17:26 25.07.2022)
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Brüksel'in Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis ettiği, daha sonra 590 milyon euro daha aktarılacağı duyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rus Kommersant gazetesi, Siemens Energy şirketinin Rus enerji devi Gazprom’a Kuzey Akım doğalgaz boru hattının onarılan türbininin iadesi ile ilgili Kanada'nın ihracat lisansını gönderdiğini yazdı.
Almanya Federal Enerji Şebekesi Ajansı Başkanı Klaus Müller, doğalgaz depolama tesislerini 1 Kasım tarihine kadar yüzde 95 oranında doldurma hedefini gerçekçi bulmadığını söyledi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Ioannis Ikonomou, yarın düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısında AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma planından muaf tutulmayı talep edeceğini duyurdu.
Ukrayna’da istihbarat servislerinin Rus savaş uçaklarını kaçırmak için Rus pilotları kendileri için çalışmaya ikna operasyonu sırasında, NATO istihbarat servislerinin danışmanlık yaptıkları belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde yer alan Bogdanovtsı yerleşim yerinde, ABD tarafından ülkeye tedarik edilen orta menzilli HIMARS roketlerinin sevk edildiği bir üssün hava saldırısıyla imha edildiğini kaydetti.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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CANLI | Kommersant: Siemens, Gazprom'a ‘Kuzey Akım’ için gerekli ihracat lisansını gönderdi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:11 25.07.2022
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17:10
17:03 25.07.2022
IKEA, Rusya'da online satışlara yeniden başladı
İsveçli mobilya devi IKEA, geçen cuma günü ve hafta sonunda kesintiye uğrayan online satışların bugün yeniden başladığını duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, kullanıcıların siteye ulaşmadan önce birkaç dakika ile bir saatten fazla sürebilecek bir bekleme kuyruğundan geçmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, 10 dakika boyunca aktivite olmaması halinde kullanıcının oturumunun sonlandırılacağı kaydedildi.
Daha önce IKEA, öngörülebilir gelecekte Rusya'daki satışlarını sonlandıracağını ve ülkedeki dört fabrikasını satmayı planladığını duyurmuştu.
16:56 25.07.2022
AB, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Brüksel'in Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis ettiği, daha sonra 590 milyon euro daha aktarılacağı duyuruldu.
16:49 25.07.2022
Gazprom, bir ayda üçüncü kez ‘Sila Sibiri’ üzerinden Çin'e günlük tedarik rekoru kırdı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e yapılan Rus gazı tedarikinin günlük hacmi bakımından yeni tarihi bir rekorun kırıldığını bildirdi.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden Çin'e yapılan Rus gazı tedarikinin günlük hacmi bakımından, 19 ve 17 Temmuz tarihlerinde bildirilen maksimum rakamların ardından bugün de yeni tarihi bir rekorun kırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, “Temmuz ayında teslimatların düzenli olarak günlük sözleşme miktarlarının ötesine geçtiğini kaydediyoruz. Teslimatlar, Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.
Şirket daha önce bu yılın ilk yarısında Rusya'nın Çin'e gaz tedarikinin yüzde 63.4 oranında arttığını bildirmişti. Gazprom’un üç aylık raporlarına göre 2021 yılının ilk 6 ayında Çin'e 4.619 milyar metreküp gaz tedariki yapıldı. Böylelikle bu yılın 6 aylık döneminde boru hattı üzerinden tedarik edilen gaz hacmi 7.5 milyar metreküpe ulaştı.
16:47 25.07.2022
Rusya: Ukrayna, Donetsk'te yeni kimyasal provokasyon için hazırlıklarını tamamladı
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Slavyansk kentinde güçlü zehirleyici maddeler kullanarak provokasyon gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen Mizintsev, Ukrayna tarafının Slavyansk'ta yeni bir provokasyonun hazırlıklarını tamamladığına dikkat çekerek, "Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanları, önümüzdeki günlerde yağ fabrikasında toplam ağırlığı 120 tondan fazla olan 'hekzan' türü kimyasal madde yüklü tankerleri patlatmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
Tankerlerin patlaması sonucu 10 kilometreden daha büyük bir çapa sahip alanda etkili olacak zehirli bulut oluşacağını anlatan Mizintsev, Slavyansk'taki ve yakınındaki yerleşim birimlerindeki tüm meskun mahallerin etkileneceğinin altını çizdi.
Mizintsev, bu provokasyonun amacının Rusya ve DHC güçlerini tehlikeli tesislere gelişigüzel saldırılar düzenlemekle suçlamak ve bu suçlamaları Ukrayna ve Batı basınında yaymak olduğunu vurguladı.
16:39 25.07.2022
Financial Times: Amerikan şirketleri, doların hızla değer kazanması nedeniyle milyarlarca dolar kaybedecek
Financial Times (FT) gazetesi, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve enerji krizi nedeniyle doların euro başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında hızla değer kazanması nedeniyle Amerikalı şirketlerin bu yıl içinde milyarlarca dolar gelir kaybın uğrayacağını yazdı.
Gazetede yer alan makalede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son on yıllarda ilk defa haziran ayın ortasında taban faiz oranını tek seferde 75 baz puan artırdığı anımsatıldı. Makalede, bunun sonucunda doların son 20 yılın en yüksek artışını yaşadığı ve ihracatta Amerikan şirketlerinin gelirlerinde milyar dolarlık bir azalmaya yol açacağına işaret edildi.
2022'nin ikinci çeyreğinde telekomünikasyon devi IBM 900 milyon dolar, tütün üreticisi Philip Morris 500 milyon dolar ve dizi-film platformu Netflix 339 milyon dolar gelir kaybı bildirdi. Yıl sonunda IBM, gelirinde 3.5 milyar dolar ve ilaç şirketi Johnson & Johnson da 4 milyar dolarlık bir azalma öngörüyor. FT'ye göre bu listeye yakında Microsoft ve Apple da eklenecek.
Makaleye göre faiz artırımları, ABD şirketlerinin ürünlerinin bölgesel pazarlardaki rekabet gücünün azalmasına ve gelirlerinde daha da belirgin bir düşüşe yol açacak.
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