CANLI | AB, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 1 milyar euro tahsis etti

Financial Times: Amerikan şirketleri, doların hızla değer kazanması nedeniyle milyarlarca dolar kaybedecek

Financial Times (FT) gazetesi, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve enerji krizi nedeniyle doların euro başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında hızla değer kazanması nedeniyle Amerikalı şirketlerin bu yıl içinde milyarlarca dolar gelir kaybın uğrayacağını yazdı.

Gazetede yer alan makalede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son on yıllarda ilk defa haziran ayın ortasında taban faiz oranını tek seferde 75 baz puan artırdığı anımsatıldı. Makalede, bunun sonucunda doların son 20 yılın en yüksek artışını yaşadığı ve ihracatta Amerikan şirketlerinin gelirlerinde milyar dolarlık bir azalmaya yol açacağına işaret edildi.

2022'nin ikinci çeyreğinde telekomünikasyon devi IBM 900 milyon dolar, tütün üreticisi Philip Morris 500 milyon dolar ve dizi-film platformu Netflix 339 milyon dolar gelir kaybı bildirdi. Yıl sonunda IBM, gelirinde 3.5 milyar dolar ve ilaç şirketi Johnson & Johnson da 4 milyar dolarlık bir azalma öngörüyor. FT'ye göre bu listeye yakında Microsoft ve Apple da eklenecek.

Makaleye göre faiz artırımları, ABD şirketlerinin ürünlerinin bölgesel pazarlardaki rekabet gücünün azalmasına ve gelirlerinde daha da belirgin bir düşüşe yol açacak.