https://tr.sputniknews.com/20220725/ceza-konserinde-cikan-kavga-sirasinda-bir-hayrani-sahneye-atlayip-cezaya-sarilmaya-calisti-1059091147.html
Ceza konserinde çıkan kavga sırasında bir hayranı sahneye atlayıp Ceza'ya sarılmaya çalıştı
Ceza konserinde çıkan kavga sırasında bir hayranı sahneye atlayıp Ceza'ya sarılmaya çalıştı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde konsere gelenler arasında kavga çıktı. Bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T04:23+0300
2022-07-25T04:23+0300
2022-07-25T04:27+0300
ceza
yaşam
konser
kavga
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Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi. Konsere çok sayıda müziksever katıldı. Konser sırasında alkollü oldukları belirtilen gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi. Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.
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ceza, konser, kavga
Ceza konserinde çıkan kavga sırasında bir hayranı sahneye atlayıp Ceza'ya sarılmaya çalıştı
04:23 25.07.2022 (güncellendi: 04:27 25.07.2022) Abone ol
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde konsere gelenler arasında kavga çıktı. Bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.
Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi. Konsere çok sayıda müziksever katıldı.
Konser sırasında alkollü oldukları belirtilen gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi. Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.