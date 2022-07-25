https://tr.sputniknews.com/20220725/ceza-konserinde-cikan-kavga-sirasinda-bir-hayrani-sahneye-atlayip-cezaya-sarilmaya-calisti-1059091147.html

Ceza konserinde çıkan kavga sırasında bir hayranı sahneye atlayıp Ceza'ya sarılmaya çalıştı

Ceza konserinde çıkan kavga sırasında bir hayranı sahneye atlayıp Ceza'ya sarılmaya çalıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde konsere gelenler arasında kavga çıktı. Bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T04:23+0300

2022-07-25T04:23+0300

2022-07-25T04:27+0300

ceza

yaşam

konser

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059090832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5e4cb9977c5c612d84dcd3dee725240.jpg

Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi. Konsere çok sayıda müziksever katıldı. Konser sırasında alkollü oldukları belirtilen gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi. Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ceza, konser, kavga