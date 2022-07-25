https://tr.sputniknews.com/20220725/cop-evde-bulunan-cocugun-annesi-konustu-kardesim-cocugumu-kacirdi-1059105708.html
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Çocuğumu kardeşim kaçırdı
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Çocuğumu kardeşim kaçırdı
Boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:53+0300
2022-07-25T12:53+0300
2022-07-25T12:59+0300
türkiye
türkiye
bursa
çocuk
anne
çöp
ev
şiddet
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Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.(48), çocuğunu neden kardeşine bıraktığına ilişkin ilk kez konuştu.Yasemin A., eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirterek, “3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı" dedi.'Annesi çocuğu istemedi'Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. ise savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla ‘Çocuğa eziyet’ suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.'Yürürken zorlanıyor'Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya teslim edildi. Bursa’ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya’ya dönerken, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti. Cem’in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi. Yasemin A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.'Hiç okula gitmedi'Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:'Kendi kızını da babasından kaçırdı'Kız kardeşi Kamuran Pınar A.’nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.’yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.Çocuklar devlet korumasına alındıBu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220724/bosaltilmak-istenen-cop-evde-1-yildir-odaya-kilitli-cocuk-baygin-bulundu-1059075579.html
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türkiye, bursa, çocuk, anne, çöp, ev, şiddet
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Çocuğumu kardeşim kaçırdı
12:53 25.07.2022 (güncellendi: 12:59 25.07.2022) Abone ol
Boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A., oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirterek, “Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı" dedi.
Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.(48), çocuğunu neden kardeşine bıraktığına ilişkin ilk kez konuştu.
Yasemin A., eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirterek, “3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı" dedi.
'Annesi çocuğu istemedi'
Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. ise savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi.
Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla ‘Çocuğa eziyet’ suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.
'Yürürken zorlanıyor'
Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya teslim edildi. Bursa’ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya’ya dönerken, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti.
Cem’in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi.
Yasemin A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.
'Hiç okula gitmedi'
Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:
“Antalya’da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa’ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa’ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor."
'Kendi kızını da babasından kaçırdı'
Kız kardeşi Kamuran Pınar A.’nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.’yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.
Çocuklar devlet korumasına alındı
Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.
Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.