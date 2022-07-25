https://tr.sputniknews.com/20220725/cop-evde-bulunan-cocugun-annesi-konustu-kardesim-cocugumu-kacirdi-1059105708.html

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Çocuğumu kardeşim kaçırdı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Çocuğumu kardeşim kaçırdı

Boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:53+0300

2022-07-25T12:53+0300

2022-07-25T12:59+0300

türkiye

türkiye

bursa

çocuk

anne

çöp

ev

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059075638_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_bbba2d8b79125756fe059a096542b8af.jpg

Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.(48), çocuğunu neden kardeşine bıraktığına ilişkin ilk kez konuştu.Yasemin A., eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirterek, “3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı" dedi.'Annesi çocuğu istemedi'Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. ise savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla ‘Çocuğa eziyet’ suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.'Yürürken zorlanıyor'Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya teslim edildi. Bursa’ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya’ya dönerken, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti. Cem’in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi. Yasemin A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.'Hiç okula gitmedi'Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:'Kendi kızını da babasından kaçırdı'Kız kardeşi Kamuran Pınar A.’nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.’yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.Çocuklar devlet korumasına alındıBu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220724/bosaltilmak-istenen-cop-evde-1-yildir-odaya-kilitli-cocuk-baygin-bulundu-1059075579.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, bursa, çocuk, anne, çöp, ev, şiddet