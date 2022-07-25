https://tr.sputniknews.com/20220725/dj-berfu-erkek-djler-sahnede-cok-rahatlar-bizim-kadar-calismiyorlar-1059108976.html
DJ Berfu: Erkek DJ'ler sahnede çok rahatlar, bizim kadar çalışmıyorlar
DJ Berfu: Erkek DJ'ler sahnede çok rahatlar, bizim kadar çalışmıyorlar
DJ Berfu, “Müzik, tamamen ataerkil. Kadınlara ikinci tercihi hatta bir garnitür gibi bakılıyor. Seksizm bizim sektörümüzde de geçerli. Türkiye’de büyük... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T14:16+0300
2022-07-25T14:16+0300
2022-07-25T14:21+0300
görüş
dj
kadın
erkek
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DJ Berfu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.İstanbul gece hayatına damgasını vuran işletmelerde djlik ve müzik direktörlüğü yapan DJ Berfu, “Kedim öldüğünde de DJ’lik yaptım, sevgilimin beni aldattigini öğrendiğimde de çıkıp müziğimi çaldım. Bizim işimiz böyle bir iş” ifadelerini kullandı.DJ Berfu, “Pandemi boyunca iki yıl hiç çalışamadık, insanlar enstrümanlarını sattı, intihar ettiler. İşimizin manevi hazzından da 2 yıl uzak kaldık. Saat 1’de müzik halen yasak. Bunu anlamıyorum ve müzisyenlere, eğlence sektörüne vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum” dedi.‘Kerimcan Durmaz DJ değil’“Dünya çapında dinleyici kitlesine sahip olmak en büyük hedefim” diye konuşan DJ Berfu, “Bir kadın olarak dünyada prodüktörlüğümle anılmak istiyorum” dedi:House, deep house, tech house, 70'ler, 80'ler ve 90'lar çalan DJ Berfu, şöyle devam etti:
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Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
dj, kadın, erkek
DJ Berfu: Erkek DJ'ler sahnede çok rahatlar, bizim kadar çalışmıyorlar
14:16 25.07.2022 (güncellendi: 14:21 25.07.2022) Abone ol
DJ Berfu, “Müzik, tamamen ataerkil. Kadınlara ikinci tercihi hatta bir garnitür gibi bakılıyor. Seksizm bizim sektörümüzde de geçerli. Türkiye’de büyük kulüplerde de kadın DJ çıkarmıyorlar. Erkek DJ’ler sahnede çok rahatlar. Bizim kadar özenmiyorlar, bizim kadar çalışmıyorlar” dedi.
DJ Berfu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
İstanbul gece hayatına damgasını vuran işletmelerde djlik ve müzik direktörlüğü yapan DJ Berfu, “Kedim öldüğünde de DJ’lik yaptım, sevgilimin beni aldattigini öğrendiğimde de çıkıp müziğimi çaldım. Bizim işimiz böyle bir iş” ifadelerini kullandı.
DJ Berfu, “Pandemi boyunca iki yıl hiç çalışamadık, insanlar enstrümanlarını sattı, intihar ettiler. İşimizin manevi hazzından da 2 yıl uzak kaldık. Saat 1’de müzik halen yasak. Bunu anlamıyorum ve müzisyenlere, eğlence sektörüne vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum” dedi.
‘Kerimcan Durmaz DJ değil’
“Dünya çapında dinleyici kitlesine sahip olmak en büyük hedefim” diye konuşan DJ Berfu, “Bir kadın olarak dünyada prodüktörlüğümle anılmak istiyorum” dedi:
“Kerimcan Durmaz DJ değil, şovmen benim gözümde. Böyle bir DJ’lik olamaz, oradan bir düğmeye basıyor, bir set çalıyor, insanlara sataşıyor. Bu, DJ’lik değil. Tabii ki onu kendimle meslektaş olarak da görmüyorum. Sadece şovmen olarak düşünüyorum, kendisi de zaten bunu açıklamıştı.”
Müzik yapmak her zaman hayalimdi. Çoğu çocuk ya öğretmen, ya doktor ya da astronot olmak ister. Bense büyüyünce ‘Madonna’ olmak istiyordum.”
House, deep house, tech house, 70'ler, 80'ler ve 90'lar çalan DJ Berfu, şöyle devam etti:
“Top 100 DJ ler listesinde dünyada sadece beş kadın var. Bu korkunç bir şey. Müzik, tamamen ataerkil. Kadınlara ikinci tercihi hatta bir garnitür gibi bakılıyor. Seksizm bizim sektörümüzde de geçerli. Türkiye’de büyük kulüplerde de kadın DJ çıkarmıyorlar. Erkek DJ’ler sahnede çok rahatlar. Bizim kadar özenmiyorlar, bizim kadar çalışmıyorlar.”