https://tr.sputniknews.com/20220725/dj-berfu-erkek-djler-sahnede-cok-rahatlar-bizim-kadar-calismiyorlar-1059108976.html

DJ Berfu: Erkek DJ'ler sahnede çok rahatlar, bizim kadar çalışmıyorlar

DJ Berfu: Erkek DJ'ler sahnede çok rahatlar, bizim kadar çalışmıyorlar

DJ Berfu, “Müzik, tamamen ataerkil. Kadınlara ikinci tercihi hatta bir garnitür gibi bakılıyor. Seksizm bizim sektörümüzde de geçerli. Türkiye’de büyük... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T14:16+0300

2022-07-25T14:16+0300

2022-07-25T14:21+0300

görüş

dj

kadın

erkek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059109128_0:0:661:371_1920x0_80_0_0_050a42df5f7272f5c9843d8854279f69.jpg

DJ Berfu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.İstanbul gece hayatına damgasını vuran işletmelerde djlik ve müzik direktörlüğü yapan DJ Berfu, “Kedim öldüğünde de DJ’lik yaptım, sevgilimin beni aldattigini öğrendiğimde de çıkıp müziğimi çaldım. Bizim işimiz böyle bir iş” ifadelerini kullandı.DJ Berfu, “Pandemi boyunca iki yıl hiç çalışamadık, insanlar enstrümanlarını sattı, intihar ettiler. İşimizin manevi hazzından da 2 yıl uzak kaldık. Saat 1’de müzik halen yasak. Bunu anlamıyorum ve müzisyenlere, eğlence sektörüne vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum” dedi.‘Kerimcan Durmaz DJ değil’“Dünya çapında dinleyici kitlesine sahip olmak en büyük hedefim” diye konuşan DJ Berfu, “Bir kadın olarak dünyada prodüktörlüğümle anılmak istiyorum” dedi:House, deep house, tech house, 70'ler, 80'ler ve 90'lar çalan DJ Berfu, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

dj, kadın, erkek