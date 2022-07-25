https://tr.sputniknews.com/20220725/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059094672.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar yılın zirvesini gördü. Kur sabah saatlerinde 17.7980 seviyelerini gördü. Euro ise 18.15 seviyelerinden işlem görüyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T09:24+0300

2022-07-25T09:24+0300

2022-07-25T09:24+0300

ekonomi

dolar

altın

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056312981_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c006390e192c2a41bcb1ac419c800be0.jpg

Dolar/TL yeni haftada yüksek seyrini koruyor.Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,80'in hemen altında yılın zirvesine yakın seyrediyor. Kur sabah saatlerinde 17,7980 ile yılın yeni zirvesini gördü.Euro/TL 18,15 seviyesinde işlem görüyor.Piyasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.Gözler ABD'dePiyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı düşüşle 0.1 düşüşle 1,724 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 986, çeyrek altın 1632, cumhuriyet altını 6 bin 715 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220722/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058998761.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, altın, euro