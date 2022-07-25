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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220725/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059094672.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yılın zirvesini gördü. Kur sabah saatlerinde 17.7980 seviyelerini gördü. Euro ise 18.15 seviyelerinden işlem görüyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T09:24+0300
2022-07-25T09:24+0300
ekonomi
dolar
altın
euro
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Dolar/TL yeni haftada yüksek seyrini koruyor.Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,80'in hemen altında yılın zirvesine yakın seyrediyor. Kur sabah saatlerinde 17,7980 ile yılın yeni zirvesini gördü.Euro/TL 18,15 seviyesinde işlem görüyor.Piyasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.Gözler ABD'dePiyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı düşüşle 0.1 düşüşle 1,724 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 986, çeyrek altın 1632, cumhuriyet altını 6 bin 715 liradan satılıyor.
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dolar, altın, euro

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:24 25.07.2022
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Dolar yılın zirvesini gördü. Kur sabah saatlerinde 17.7980 seviyelerini gördü. Euro ise 18.15 seviyelerinden işlem görüyor.
Dolar/TL yeni haftada yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,80'in hemen altında yılın zirvesine yakın seyrediyor. Kur sabah saatlerinde 17,7980 ile yılın yeni zirvesini gördü.

Euro/TL 18,15 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.

Gözler ABD'de

Piyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı düşüşle 0.1 düşüşle 1,724 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 986, çeyrek altın 1632, cumhuriyet altını 6 bin 715 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
22 Temmuz, 09:14
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