'Draghi'nin istifasıyla İtalya'nın aceleyle erken seçime götürülme nedeni zorlu kışı görmemek'

“Burada yapılmak istenen bir şekilde Draghi yerine Meloni’yi getirmek. Meloni daha deneyimli bir siyasetçi. Konuşmasını bilen, daha önce bakanlık yapmış, çok da yetersiz değil. Çok Atlantikçi, Amerika eğilimli, o yüzden Draghi’nin yerine getirilmek isteniyor. Ama halkın gözünde de oturmasını konuşmasını bilen, sözü olan bir kişi. Sağı beğenir beğenmezsiniz ama şu an Kanada’da olan, Finlandiya’da olan liderler gibi çok da iş bilmeyen bir siyasetçi değil. Meloni’nin belli bir oyu var. Draghi’ye nazaran daha güler yüzlüdür. Draghi asık suratlı bir politikacı çünkü. Dolayısıyla halk bütününde hem sağ hem solda bütünleşme var. Şu an herhangi bir parti reaksiyon oylarını almak için merkezde bir partiyle ortaya çıkarsa tüm oyları toparlayacak görünüyor. Bunu engellemeye çalışıyor. İtalya’da da Fransa’da olan durum olmasın diye yapıyorlar aslında. Conte’yi bir yandan parlattılar. Conte, Draghi’ye karşı çıkmış gibi Beş Yıldız Hareketi’nin oylarını ona kaydırırlar. Bir yandan Meloni’yi parlatıyorlar. Halk tabanında oluşan bu bütünlüğü kırmak amaçlı aynı zamanda. O nedenle ülkeyi aceleyle seçime götürüyorlar. Bu partiler daha merkez solda. Bir tanesinin başında Marco Rizzo var, aslında komünist parti kökenli. Solu toparlamaya çalışıyor. Diğer yandan daha ulusalcı önce İtalya çıkarlarını savunan parti oluşumları var. Bunlar bir yandan NATO, savaş ve AB karşıtı diyebilirim. Bunlar birleşebilirler mi, henüz netleşmiş değil. Ama daha fazla zamanları olsaydı birleşip seçime giderlerdi ama henüz bunu söylemek için erken.”