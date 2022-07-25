https://tr.sputniknews.com/20220725/dugunde-havaya-ates-acma-kavgasi-damadin-babasi-bicaklandi-3-kisiye-aracla-carpildi-1059095818.html

Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: Damadın babası bıçaklandı, 3 kişiye araçla çarpıldı

Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: Damadın babası bıçaklandı, 3 kişiye araçla çarpıldı

Aksaray'da bir düğünde gelin ve damadın yakınları arasında havaya ateş açılması nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada damadın babası bıçaklandı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T10:03+0300

2022-07-25T10:03+0300

2022-07-25T10:03+0300

türkiye

türkiye

düğün

silah

kavga

tartışma

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Aksaray'da düğünde gelin ile damat tarafları arasında havaya ateş açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Damadın babası Ramazan Y. (45) tarafından gelin tarafına, "Mutluluğa kurşun sıkma" uyarısı yapılınca taraflar arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu gelinin yakınları Hüseyin P. (28) ve Bilal P. (26) damadın babası ve yakınlarına bıçakla saldırdı.Kavga esnasında damadın babası Ramazan Y. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, düğün merasiminin yapıldığı alandan arabayla kaçmak isteyen Hüseyin P. ve Bilal P. isimli kardeşler damadın yakınları Fezayil Y. (44), Erdal K. (30) ve Tuncay Y. (49)’ye araçla çarparak yaraladı.Yaralanan 3 kişiye müdahale etmek isteyen Cumali K. (27) ise sopalarla dövüldü.Düğündeki diğer misafirler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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türkiye, düğün, silah, kavga, tartışma