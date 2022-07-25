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https://tr.sputniknews.com/20220725/dugunde-havaya-ates-acma-kavgasi-damadin-babasi-bicaklandi-3-kisiye-aracla-carpildi-1059095818.html
Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: Damadın babası bıçaklandı, 3 kişiye araçla çarpıldı
Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: Damadın babası bıçaklandı, 3 kişiye araçla çarpıldı
Aksaray'da bir düğünde gelin ve damadın yakınları arasında havaya ateş açılması nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada damadın babası bıçaklandı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T10:03+0300
2022-07-25T10:03+0300
türkiye
türkiye
düğün
silah
kavga
tartışma
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Aksaray'da düğünde gelin ile damat tarafları arasında havaya ateş açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Damadın babası Ramazan Y. (45) tarafından gelin tarafına, "Mutluluğa kurşun sıkma" uyarısı yapılınca taraflar arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu gelinin yakınları Hüseyin P. (28) ve Bilal P. (26) damadın babası ve yakınlarına bıçakla saldırdı.Kavga esnasında damadın babası Ramazan Y. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, düğün merasiminin yapıldığı alandan arabayla kaçmak isteyen Hüseyin P. ve Bilal P. isimli kardeşler damadın yakınları Fezayil Y. (44), Erdal K. (30) ve Tuncay Y. (49)’ye araçla çarparak yaraladı.Yaralanan 3 kişiye müdahale etmek isteyen Cumali K. (27) ise sopalarla dövüldü.Düğündeki diğer misafirler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/dugunde-maganda-kursunu-kalbinden-vurulan-zurnaci-yasamin-yitirdi-1056107493.html
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türkiye, düğün, silah, kavga, tartışma

Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: Damadın babası bıçaklandı, 3 kişiye araçla çarpıldı

10:03 25.07.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW674721Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: 1'i ağır 5 yaralı
Düğünde 'havaya ateş açma' kavgası: 1'i ağır 5 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW674721
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Aksaray'da bir düğünde gelin ve damadın yakınları arasında havaya ateş açılması nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada damadın babası bıçaklandı, 3 kişiye araçla çarpıldı, yaralılara yardım etmek isteyen bir kişi de sopalarla dövüldü.
Aksaray'da düğünde gelin ile damat tarafları arasında havaya ateş açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Damadın babası Ramazan Y. (45) tarafından gelin tarafına, "Mutluluğa kurşun sıkma" uyarısı yapılınca taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu gelinin yakınları Hüseyin P. (28) ve Bilal P. (26) damadın babası ve yakınlarına bıçakla saldırdı.
Kavga esnasında damadın babası Ramazan Y. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, düğün merasiminin yapıldığı alandan arabayla kaçmak isteyen Hüseyin P. ve Bilal P. isimli kardeşler damadın yakınları Fezayil Y. (44), Erdal K. (30) ve Tuncay Y. (49)’ye araçla çarparak yaraladı.

Yaralanan 3 kişiye müdahale etmek isteyen Cumali K. (27) ise sopalarla dövüldü.
Düğündeki diğer misafirler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düğünde maganda kurşunuyla ölüm: Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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