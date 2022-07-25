https://tr.sputniknews.com/20220725/esenyurtta-bir-kadin-kimligi-belirsiz-kisiler-tarafindan-silahli-saldiriya-ugradi--1059090086.html

Esenyurt’ta bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

Esenyurt’ta bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

Esenyurt’ta bir kadın oturduğu sitenin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadın ağır yaralanırken cadde... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T03:13+0300

2022-07-25T03:13+0300

2022-07-25T03:22+0300

türkiye

esenyurt

kadın

vurulma

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İstanbul Esenyurt, Pınar mahallesi Sivas Kongre caddesinde iddiaya göre Mine C. Oturduğu sitenin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerine geldikleri motosiklet ile hızla uzaklaşırken saldırı sonucu kadın ağır yaralandı. O esnada oradan geçen başka bir kişi de saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde çalışmalar yapan polis ekipleri saldırı düzenleyen şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı, olay ilgili olarak iki kişi yakalandı.

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esenyurt, kadın, vurulma