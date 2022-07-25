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Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi
Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi
Estetik ameliyatında bitkisel hayata giren Sabrina Abbas, 4 yıl hastanede kaldı. 6 ay önce polis zoruyla evine gönderildi. Eşinin açtığı davada bilirkişi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T10:14+0300
2022-07-25T10:14+0300
türkiye
estetik
ameliyat
dava
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Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabrina Abbas (32), 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu.Ancak, operasyonun ilerleyen dakikasında genç kadının kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın, bitkisel hayata girdi.Sabah gazetesinin haberine göre, 2 yılı yoğun bakımda olmak üzere 4 yıl hastanede yatan Abbas, 6 ay önce hastanenin şikayetinin ardından polis zoruyla eşi Rüstem Abbas'a teslim edildi.Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi. Abbas, "Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" dedi.
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estetik, ameliyat, dava

Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi

10:14 25.07.2022
© SabahEstetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi
Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© Sabah
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Estetik ameliyatında bitkisel hayata giren Sabrina Abbas, 4 yıl hastanede kaldı. 6 ay önce polis zoruyla evine gönderildi. Eşinin açtığı davada bilirkişi anestezi uzmanını suçlu buldu.
Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabrina Abbas (32), 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu.
Ancak, operasyonun ilerleyen dakikasında genç kadının kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın, bitkisel hayata girdi.
Sabah gazetesinin haberine göre, 2 yılı yoğun bakımda olmak üzere 4 yıl hastanede yatan Abbas, 6 ay önce hastanenin şikayetinin ardından polis zoruyla eşi Rüstem Abbas'a teslim edildi.
Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi. Abbas, "Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" dedi.
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