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Fransa, enerji tasarrufu için mağazalara klimalar açıkken 'kapıları kapalı tutma' talimatı verecek
Fransa, enerji tasarrufu için mağazalara klimalar açıkken 'kapıları kapalı tutma' talimatı verecek
Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, enerji krizi nedeniyle tasarruf için mağaza ve dükkanlara klimalar açıkken kapıları kapatmaları ve neon... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T09:32+0300
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dünya
fransa
enerji
klima
yasak
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Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını söyledi.Klima konusunda uygulanan talimatı ihlal edenler, 750 milyon euro para cezasına çarptırılacak.Klima açıkken kapıları açık bırakmanın 'saçma' olduğunu söyleyen Pannier-Runacher, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.Bakan, neon ışık kullanım yasağının, kentin büyüklüğü göz önünde bulundurmaksızın saat 01.00 ile 06.00 arasında uygulanacağı bilgisini verdi.Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde halihaızrda yürürlükteydi. Havaalanları ve istasyonlar, yasaktan muaf tutuluyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220715/macron-dunya-savasi-ciksin-istemiyoruz-1058744675.html
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fransa, enerji, klima, yasak

Fransa, enerji tasarrufu için mağazalara klimalar açıkken 'kapıları kapalı tutma' talimatı verecek

09:32 25.07.2022
© AFP 2022Fransa - mağaza
Fransa - mağaza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022
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Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, enerji krizi nedeniyle tasarruf için mağaza ve dükkanlara klimalar açıkken kapıları kapatmaları ve neon ışıklandırmayı sınırlamaları talimatının verileceğini söyledi.
Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını söyledi.
Klima konusunda uygulanan talimatı ihlal edenler, 750 milyon euro para cezasına çarptırılacak.
Klima açıkken kapıları açık bırakmanın 'saçma' olduğunu söyleyen Pannier-Runacher, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.
Bakan, neon ışık kullanım yasağının, kentin büyüklüğü göz önünde bulundurmaksızın saat 01.00 ile 06.00 arasında uygulanacağı bilgisini verdi.
Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde halihaızrda yürürlükteydi. Havaalanları ve istasyonlar, yasaktan muaf tutuluyordu.
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