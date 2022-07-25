https://tr.sputniknews.com/20220725/fransa-enerji-tasarrufu-icin-magazalara-klimalar-acikken-kapilari-kapali-tutma-talimati-verecek-1059094975.html

Fransa, enerji tasarrufu için mağazalara klimalar açıkken 'kapıları kapalı tutma' talimatı verecek

Fransa, enerji tasarrufu için mağazalara klimalar açıkken 'kapıları kapalı tutma' talimatı verecek

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, enerji krizi nedeniyle tasarruf için mağaza ve dükkanlara klimalar açıkken kapıları kapatmaları ve neon... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T09:32+0300

2022-07-25T09:32+0300

2022-07-25T09:32+0300

dünya

fransa

enerji

klima

yasak

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Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını söyledi.Klima konusunda uygulanan talimatı ihlal edenler, 750 milyon euro para cezasına çarptırılacak.Klima açıkken kapıları açık bırakmanın 'saçma' olduğunu söyleyen Pannier-Runacher, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.Bakan, neon ışık kullanım yasağının, kentin büyüklüğü göz önünde bulundurmaksızın saat 01.00 ile 06.00 arasında uygulanacağı bilgisini verdi.Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde halihaızrda yürürlükteydi. Havaalanları ve istasyonlar, yasaktan muaf tutuluyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220715/macron-dunya-savasi-ciksin-istemiyoruz-1058744675.html

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