https://tr.sputniknews.com/20220725/fransa-meclisinde-nazi-selami-veren-milletvekiline-en-hafif-ceza-uygulandi-1059122557.html

Fransa Meclisinde Nazi selamı veren milletvekiline 'en hafif' ceza uygulandı

Fransa Meclisinde Nazi selamı veren milletvekiline 'en hafif' ceza uygulandı

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans mensubu milletvekili Rmy Rebeyrotte, Ulusal Meclis'te Nazi selamı verdiği için en hafif ceza olan... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T19:18+0300

2022-07-25T19:18+0300

2022-07-25T19:21+0300

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hitler

emmanuel macron

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Fransız basınındaki haberlere göre, 12 Temmuz'da Ulusal Meclis'te Nazi selamı veren Rebeyrotte'a bugün, meclis tutanaklarına bile geçmeyen ihtar cezası verildi.Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, cezanın hafifliğine ilişkin tepkiler üzerine, Ulusal Meclis'te her istenilen şeyin yapılamayacağını belirterek "Hak ettiği müeyyideleri daha sonra duyuracağım." açıklamasını yaptı.Rebeyrotte ise, Nazi selamını aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) bir milletvekiline tepki olarak, yapmaması gerektiğini göstermek için yaptığını savundu.Fransa’da Nazi selamı 'affedilmiyordu'Ancak RN'den yapılan açıklamada, hiçbir parti üyesinin Nazi selamı yapmadığı belirtildi ve Rebeyrotte hakkında iftira gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.Ülkede daha önce Nazi selamı veren kişilere farklı cezalar uygulanmıştı. 2014'te okullarında Nazi selamı vererek fotoğraf çektiren 2 genç okuldan atılmış, Lyon'da bir gece kulübünde aynı hareketi yapan garsonlar işten çıkarılmıştı.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu yıl başında düzenlenen Kovid-19 sağlık ruhsatı karşıtı gösterilerde yapılan Nazi selamı için suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturma açılacağını belirtmişti.

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fransa, nazi, hitler, emmanuel macron