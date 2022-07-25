https://tr.sputniknews.com/20220725/galatasarayin-yeni-kol-sponsoru-kramponun-altina-da-yazsaniz-sesimi-cikarmam-1059110729.html
Galatasaray'ın yeni kol sponsoru: Kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam
Galatasaray'ın yeni kol sponsoru: Kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam
Galatasaray forma kol sponsorluğu için Tunç Holding ile anlaştı. Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında omuzdaki konumuyla dikkat çeken sponsorluk için de... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T14:38+0300
2022-07-25T14:38+0300
2022-07-25T14:47+0300
galatasaray
spor
sponsor
reklam
forma
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda kol sponsoru Tunç Holding oldu. Sponsorluk adına gerçekleşen imza töreninde Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan yer aldı.Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında formanın omuz kısmında yer alan Tunç Holding yazısı sosyal medyada eleştirilmişti.Dinçer Azaphan imza töreninde konuyla ilgili açıklama yaptı:
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galatasaray, sponsor, reklam, forma
Galatasaray'ın yeni kol sponsoru: Kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam
14:38 25.07.2022 (güncellendi: 14:47 25.07.2022) Abone ol
Galatasaray forma kol sponsorluğu için Tunç Holding ile anlaştı. Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında omuzdaki konumuyla dikkat çeken sponsorluk için de açıklama geldi.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda kol sponsoru Tunç Holding oldu. Sponsorluk adına gerçekleşen imza töreninde Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan yer aldı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında formanın omuz kısmında yer alan Tunç Holding yazısı sosyal medyada eleştirilmişti.
Dinçer Azaphan imza töreninde konuyla ilgili açıklama yaptı:
"Galatasaray'a 6. kez sponsor olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceki sponsorluklarımda bu kadar ilgi yoktu. Dursun Özbek başkanıma teşekkür ediyorum. Dün maç oynana kadar ben bu jesti bilmiyordum. Hatta dün sosyal medyada TT olmuş. Bizim logomuz sadece bir maçlık, kulübümün bana yaptığı jestten dolayı buradaydı. Lig başlayınca kolda olacak. Bu jest için çok teşekkür ediyorum. Kolda değil, kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam, şeref duyarım. Teşekkür ederim."