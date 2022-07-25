Galatasaray'ın yeni kol sponsoru: Kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam

"Galatasaray'a 6. kez sponsor olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceki sponsorluklarımda bu kadar ilgi yoktu. Dursun Özbek başkanıma teşekkür ediyorum. Dün maç oynana kadar ben bu jesti bilmiyordum. Hatta dün sosyal medyada TT olmuş. Bizim logomuz sadece bir maçlık, kulübümün bana yaptığı jestten dolayı buradaydı. Lig başlayınca kolda olacak. Bu jest için çok teşekkür ediyorum. Kolda değil, kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam, şeref duyarım. Teşekkür ederim."