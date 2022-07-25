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https://tr.sputniknews.com/20220725/gazprom-kuzey-akimin-bir-turbinini-daha-durduruyor-pompalanan-gaz-hacmi-yari-yariya-dusecek-1059119794.html
Gazprom, Kuzey Akım’ın bir türbinini daha durduruyor, pompalanan gaz hacmi yarı yarıya düşecek
Gazprom, Kuzey Akım’ın bir türbinini daha durduruyor, pompalanan gaz hacmi yarı yarıya düşecek
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını, bu hat üzerinden pompalanan... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T17:49+0300
2022-07-25T18:22+0300
gazprom
dünya
kuzey akım
gaz türbinleri
doğalgaz
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağı, hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarı ile 33 milyon metreküpe düşeceği, bu hacmin hat kapasitesinin yüzde 20’sini oluşturduğu belirtildi.Şirketin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kapsamlı onarım öncesi bakımlar arasındaki sürenin sona ermesi nedeniyle (Rostehnadzor'un talimatlarına uygun olarak ve motorun teknik durumu dikkate alınarak) Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda bir başka Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor. Portovaya kompresör istasyonunun 27 Temmuz, Moskova saatiyle 07:00'den itibaren (TSİ ile aynı) günlük kapasitesi maksimum 33 milyon metreküp olacak” ifadelerine yer verdi.Gazprom’un Avrupa’ya yaptığı gaz sevkiyatlarının başlıca rotası olan Kuzey Akım boru hattı, planlı teknik bakımdan sonra 21 Temmuz’da yeniden çalıştırılmış, gaz pompalaması ise hattın haziran ortasından bu yana, 170 milyon metreküp olan günlük kapasitenin yüzde 40'ı oranında devam etmişti.
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gazprom, kuzey akım, gaz türbinleri, doğalgaz

Gazprom, Kuzey Akım’ın bir türbinini daha durduruyor, pompalanan gaz hacmi yarı yarıya düşecek

17:49 25.07.2022 (güncellendi: 18:22 25.07.2022)
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını, bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarı ile 33 milyon metreküpe düşeceğini bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağı, hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarı ile 33 milyon metreküpe düşeceği, bu hacmin hat kapasitesinin yüzde 20’sini oluşturduğu belirtildi.
Şirketin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kapsamlı onarım öncesi bakımlar arasındaki sürenin sona ermesi nedeniyle (Rostehnadzor'un talimatlarına uygun olarak ve motorun teknik durumu dikkate alınarak) Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda bir başka Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor. Portovaya kompresör istasyonunun 27 Temmuz, Moskova saatiyle 07:00'den itibaren (TSİ ile aynı) günlük kapasitesi maksimum 33 milyon metreküp olacak” ifadelerine yer verdi.
Gazprom’un Avrupa’ya yaptığı gaz sevkiyatlarının başlıca rotası olan Kuzey Akım boru hattı, planlı teknik bakımdan sonra 21 Temmuz’da yeniden çalıştırılmış, gaz pompalaması ise hattın haziran ortasından bu yana, 170 milyon metreküp olan günlük kapasitenin yüzde 40'ı oranında devam etmişti.
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