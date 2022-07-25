https://tr.sputniknews.com/20220725/havada-kaos-katmerleniyor-lufthansanin-yer-hizmetleri-calisanlari-carsamba-gunu-greve-gidiyor-1059112879.html

Havada kaos katmerleniyor: Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları çarşamba günü greve gidiyor

Havada kaos katmerleniyor: Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları çarşamba günü greve gidiyor

Tatil mevsiminin ortasında Avrupa çapında havaalanında yığılmalar ve seferlerde iptaller yaşanırken, istedikleri zammı alamayan Alman havayolu devinin yer... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T15:14+0300

2022-07-25T15:14+0300

2022-07-25T15:50+0300

ekonomi

lufthansa

grev

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Koronavirüs pandemisinin tavan yaptığı dönemlerde durma noktasına gelen havacılık sektörünün iflastan kurtulmanın yolunu toplu işten çıkarmalarda araması, 2023 yazında havaalanlarında yolcuların sefil olması ve pek çok seferin iptal olmasıyla tam bir kaosa yol açtı. Bu manzarayı daha da vahimleştirecek haber Alman havayolu devi Lufthansa'dan geldi. Yolcuların havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturduğu Almanya'da Ver.di sendikası, Lufthansa'nın yer hizmetlerinde çalışan personelini çarşamba günü için 1 günlük uyarı grevine çağırdı.Lufthansa çalışanlarının zam talepleri konusunda şirket yönetimiyle anlaşmaya varamayan Ver.di sendikası, Almanya genelinde lojistik, kargo ve teknik çalışmalardan sorumlu 20 bine yakın işçinin 27 Temmuz’da iş bırakmasını talep etti.Almanya'da haziranda yüzde 8'e yaklaşan yıllık enflasyon oranına koşut olarak işçiler yüzde 9.5 oranında maaş artışı isterken, sendika 1 günlüğüne cehennemi yaşatıp daha uzun süreli grevde olabilecekleri göstererek ağustos başında yapılacak zam görüşmelerinin yeni turunda elini güçlendirmeyi hedefliyor.Halihazırda tatil mevsiminin ortasında Almanya genelinde seyahat sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde sayıları azaltılan havalimanı çalışanları, yaz döneminde artan yurtdışı uçuşları karşılamada yetersiz kalıyor. Bu durum uçuşların gecikmesine ve iptal edilmesine yol açarken, yolcular bekleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.Bu sadece Almanya'ya özgü bir manzara değil, dünya çapında yaşanan bir sorun.İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair Finans Direktörü Neil Sorahan, artan yolcu sayısıyla baş edebilmek için yeterli personeli işe almadığı için havaalanı işletmelerini eleştirerek "Yapacak tek bir işleri var, onu da yapsınlar" mesajını verdi. Sorahan, çok sayıda hükümetin ve havaalanı işletmesinin 'uygun şekilde personel oluşturmamadan sorumlu tutulması gerektiğini' söyledi. BBC'ye haziran ayının sonuna kadar olan üç ay boyunca 170 milyon euro kar açıklayan Ryanair'in 'olağanüstü' bir yaz geçirdiğini anlatan Sorahan, şirketin karşılaştığı en büyük sorunun tüm Avrupa çapında hava trafik kontrollerinin kesintiye uğraması olduğunu belirtti. "Hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları] ve çeşitli hükümetleri bunun için uygun şekilde personel temin etmemekle ilgili sorumlu tutmalısınız" diyen Ryanair'in finans şefi, "Havaalanlarının yapacak tek bir işi var ve o da yeterli sayıda görevli ve güvenlik personeline sahip olduklarından emin olmak, ama işlerini yapmadılar, havayolu şirketlerinin gönderdiği programları aylar öncesinden almalarına rağmen" diye çıkıştı. Sorahan "Biz önceden 73 ek uçak için personel yetiştirmeyi başardık ve gelecek yıl planlamalarını daha iyi hale getirmek havaalanlarının görevi" diye ekledi. Heathrow'dan Edinburgh'a kadar Britanya'daki havalimanlarının çoğunu temsil eden Havaalanı İşletmecileri Birliği'nin (AOA) bir sözcüsü ise "Britanya'daki yolcuların büyük çoğunluğu artık tatillerini hemen hiç sekteye uğramadan geçiriyor" iddiasında bulundu. Sözcü, havacılık sektörnün yer hizmetleri personeli de dahil olmak üzere kalan boşlukları doldurmak için birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

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lufthansa, grev