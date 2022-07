https://tr.sputniknews.com/20220725/hollywood-yonetmenlerinden-rafelson-hayatini-kaybetti--1059111733.html

Hollywood yönetmenlerinden Rafelson hayatını kaybetti

Hollywood yönetmenlerinden Rafelson hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, ünlü yönetmenin cumartesi akşamı Colorado’daki Aspen kasabasındaki evinde... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T14:59+0300

2022-07-25T14:59+0300

2022-07-25T14:59+0300

yaşam

yönetmen

hollywood

bob rafelson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059111829_0:290:2349:1611_1920x0_80_0_0_55b91e57859f6cb57670ee52ec43578a.jpg

Rafelson, 1970'te senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Five Easy Pieces' filmiyle 2 dalda Oscar aldı. Ünlü yönetmen, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği 'The Monkees' televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne layık görüldü. 1960 ve1980’li yıllar arasında getirdiği yeni film yapım teknikleri ile Hollywood film endüstrisine katkı sağlayan Rafelson’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmler arasında 'Head (1968)', 'Easy Rider (1969)', 'The Last Picture Show (1971)', 'The King of Marvin Gardens (1972)', 'The Postman always rings twice (1981)', 'Black Widow (1987)' ve 'Mountains of the Moon (1990)' yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra lise aşkı Toby Carr ile evlenen ve 2000’li yılların başında Hollywood macerasına ara veren ünlü yönetmen, ikinci eşi Taurek Rafelson ve iki oğluyla Aspen’de yaşıyordu. Rafelson’un ilk evliliğinden de bir oğlu vardı.

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yönetmen, hollywood, bob rafelson