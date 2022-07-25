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Hollywood yönetmenlerinden Rafelson hayatını kaybetti
Hollywood yönetmenlerinden Rafelson hayatını kaybetti
Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, ünlü yönetmenin cumartesi akşamı Colorado’daki Aspen kasabasındaki evinde... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T14:59+0300
2022-07-25T14:59+0300
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Rafelson, 1970'te senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Five Easy Pieces' filmiyle 2 dalda Oscar aldı. Ünlü yönetmen, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği 'The Monkees' televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne layık görüldü. 1960 ve1980’li yıllar arasında getirdiği yeni film yapım teknikleri ile Hollywood film endüstrisine katkı sağlayan Rafelson’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmler arasında 'Head (1968)', 'Easy Rider (1969)', 'The Last Picture Show (1971)', 'The King of Marvin Gardens (1972)', 'The Postman always rings twice (1981)', 'Black Widow (1987)' ve 'Mountains of the Moon (1990)' yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra lise aşkı Toby Carr ile evlenen ve 2000’li yılların başında Hollywood macerasına ara veren ünlü yönetmen, ikinci eşi Taurek Rafelson ve iki oğluyla Aspen’de yaşıyordu. Rafelson’un ilk evliliğinden de bir oğlu vardı.
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yönetmen, hollywood, bob rafelson

Hollywood yönetmenlerinden Rafelson hayatını kaybetti

14:59 25.07.2022
© AP PhotoBob Rafelson
Bob Rafelson - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AP Photo
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Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, ünlü yönetmenin cumartesi akşamı Colorado’daki Aspen kasabasındaki evinde öldüğünü açıkladı.
Rafelson, 1970'te senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Five Easy Pieces' filmiyle 2 dalda Oscar aldı.
Ünlü yönetmen, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği 'The Monkees' televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne layık görüldü.
1960 ve1980’li yıllar arasında getirdiği yeni film yapım teknikleri ile Hollywood film endüstrisine katkı sağlayan Rafelson’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmler arasında 'Head (1968)', 'Easy Rider (1969)', 'The Last Picture Show (1971)', 'The King of Marvin Gardens (1972)', 'The Postman always rings twice (1981)', 'Black Widow (1987)' ve 'Mountains of the Moon (1990)' yer aldı.
Üniversiteyi bitirdikten sonra lise aşkı Toby Carr ile evlenen ve 2000’li yılların başında Hollywood macerasına ara veren ünlü yönetmen, ikinci eşi Taurek Rafelson ve iki oğluyla Aspen’de yaşıyordu. Rafelson’un ilk evliliğinden de bir oğlu vardı.
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