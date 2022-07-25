İmamoğlu: Biz geçici değil kalıcı çözümler üretme konusunda kararlıyız

"Özellikle dere güzergahlarındaki taşkınlar, bölgedeki yağmur suyu ve atık suların birbirine karışıyor olması, aşırı yağışlarda da özellikle atık suların yağmur suyuyla birlikte dereye akıyor olması sorundu. Gerçekten insanların mal ve can güvenliğini de tehdit eden çok boyutlu bir sorunu çözmüş olduk. Böylelikle bu bölgede bu anlamda sorunların tamamına son verdik. Tabii şu anda ayrıştırdıktan sonra buradaki bütün atık su hatlarını olması gerektiği gibi Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine, yağmur suyu hatlarımızı da tertemiz bir şekilde Marmara Denizi’ne gönderiyoruz. Bu aynı zamanda Tuzla’daki atık su tesisimizin de enerji tüketiminin azalmasına sebep oluyor. Yani çok katmanlı bir faydadan aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız da bu alanlarda, bu sahalardaki çalışmamızın devam ettiği noktalar yine var. İnsanlar ‘dükkanımı sel basacak ya da evimde hasar mı olacak’ diye endişelenmeyecekler. Projemiz bu anlamda az önce bahsettiğim gibi bölgeyi kirletici faktörleri de ortadan kaldırdığı için can güvenliğinin yanı sıra insanlarımızı sağlığıyla ilgili de önemli bir hizmet olmuş olacak."