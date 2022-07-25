https://tr.sputniknews.com/20220725/karabukteki-kanyonda-mahsur-kalan-14-kisi-kurtarildi-1059092280.html

Karabük'teki kanyonda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Karabük'teki kanyonda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Karabük'ün Yenice ilçesindeki kanyonda mahsur kalan 14 kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T06:02+0300

2022-07-25T06:02+0300

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türkiye

karabük

mahsur kalma

kanyon

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Şeker Kanyonu'na gezi düzenleyen, Yazıköy İncebacaklar Mahallesi Aslandibi Şimşirdere bölgesinde mahsur kalan gruptan bir kişinin düşerek yaralanması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.Kanyona inen ekipler, yaralının da aralarında olduğu 14 kişilik gezi grubunu mahsur kaldıkları yerden çıkarttı.Yaralı, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Karabük Valisi Fuat Gürel, Ankara'dan gelen gezi grubunun kanyonda mahsur kaldığını ve yaklaşık 4 saatlik çalışma sonunda kurtarıldıklarını söyledi.İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay da 14 kişilik grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine vardıklarını, çoğu yargı mensubundan oluşan gruptakileri kanyondan çıkarttıklarını belirterek, bir kadının kolundan yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.

türkiye

karabük

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karabük, mahsur kalma, kanyon