https://tr.sputniknews.com/20220725/kum-zambagini-koparmanin-cezasi-109-bin-lira--1059109938.html
Kum zambağını koparmanın cezası 109 bin lira
Kum zambağını koparmanın cezası 109 bin lira
Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü kum zambakları çiçek açtı. Dikkat çeken bu bitkiyi soğanından koparmanın cezası... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T14:38+0300
2022-07-25T14:38+0300
2022-07-25T14:38+0300
yaşam
kum
sinop
ceza
çiçek
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Her yıl Temmuz sonu ve ekim ortalarına kadar Sinop Akliman’da kendini gösteren endemik bitki türü kum zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı.umul sahillerinin süsü olan bu soğanlı bitki, neslinin tükenme tehlikesinde olduğundan 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı.Nergisgiller familyasından olan bu bitki Akdeniz, Ege ve kısmen de Karadeniz’in kıyı kumullarında yetişiyor. Akliman sahillerini süsleyen kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için Akliman sahiline geliyor.Çevre Kanunu’na göre bu bitkiyi soğanından sökmek ve koparmanın maliyeti güncel olarak 109 bin 593 TL. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, vatandaşları bu endemik bitki hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için biyolojik çeşitlilik eğitimleri düzenliyor.Ayrıca türün yayılış gösterdiği alanlarda saha denetimleri sağlanarak kum zambakları gözlem altında tutulup korunuyor.
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kum, sinop, ceza, çiçek
Kum zambağını koparmanın cezası 109 bin lira
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Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü kum zambakları çiçek açtı. Dikkat çeken bu bitkiyi soğanından koparmanın cezası ise 109 bin 593 TL.
Her yıl Temmuz sonu ve ekim ortalarına kadar Sinop Akliman’da kendini gösteren endemik bitki türü kum zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı.
umul sahillerinin süsü olan bu soğanlı bitki, neslinin tükenme tehlikesinde olduğundan 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı.
Nergisgiller familyasından olan bu bitki Akdeniz, Ege ve kısmen de Karadeniz’in kıyı kumullarında yetişiyor. Akliman sahillerini süsleyen kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.
Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için Akliman sahiline geliyor.
Çevre Kanunu’na göre bu bitkiyi soğanından sökmek ve koparmanın maliyeti güncel olarak 109 bin 593 TL. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, vatandaşları bu endemik bitki hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için biyolojik çeşitlilik eğitimleri düzenliyor.
Ayrıca türün yayılış gösterdiği alanlarda saha denetimleri sağlanarak kum zambakları gözlem altında tutulup korunuyor.