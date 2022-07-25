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Kütahya'da yangına müdahale sürüyor
Kütahya'da yangına müdahale sürüyor
Kütahya'nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. MSB, yangınları için 8 helikopter görevlendirdiğini açıkladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T08:21+0300
2022-07-25T08:50+0300
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kütahya
yangın
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Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.MSB, 8 helikopter görevlendirdiMilli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220724/kutahyada-orman-yangini-cikti-1059083642.html
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kütahya, yangın

Kütahya'da yangına müdahale sürüyor

08:21 25.07.2022 (güncellendi: 08:50 25.07.2022)
© İHA / MUSTAFA AKÇAYKütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA / MUSTAFA AKÇAY
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Kütahya'nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. MSB, yangınları için 8 helikopter görevlendirdiğini açıkladı.
Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.
Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.

MSB, 8 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.
Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir orman, alevlere teslim oldu. Saat 20:30 itibarıyla 6 yangın söndürme helikopterinin çalışmalarına ara verdiği belirtildi. Yangın büyüyerek devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
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Kütahya'da orman yangını: 'Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda'
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