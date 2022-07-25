https://tr.sputniknews.com/20220725/kutahyada-yangina-mudahale-suruyor-1059093195.html

Kütahya'da yangına müdahale sürüyor

Kütahya'da yangına müdahale sürüyor

Kütahya'nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. MSB, yangınları için 8 helikopter görevlendirdiğini açıkladı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T08:21+0300

2022-07-25T08:21+0300

2022-07-25T08:50+0300

türkiye

kütahya

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059083496_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ee203d6f618f4db6d7554f9761244e6b.jpg

Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.MSB, 8 helikopter görevlendirdiMilli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220724/kutahyada-orman-yangini-cikti-1059083642.html

türkiye

kütahya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kütahya, yangın