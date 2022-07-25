https://tr.sputniknews.com/20220725/kuzey-koreden-abdye-biyolojik-teror-suclamasi-1059114688.html
Kuzey Kore'den ABD'ye biyolojik terör suçlaması
Kuzey Kore'den ABD'ye biyolojik terör suçlaması
ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili suçlamalara Kuzey Kore de dahil oldu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:44+0300
2022-07-25T15:44+0300
2022-07-25T15:44+0300
dünya
kuzey kore
abd
biyolojik laboratuvar
hastalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg
Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, "ABD, Ukrayna da dahil dünyanın onlarca ülke ve bölgesinde çok sayıda biyolojik laboratuvar kurdu, insanların canını ve güvenliğini tehdit eden biyolojik silahlar geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aktif şekilde hızlandırıyor" dendi. KCNA, "ABD, biyolojik terörden, Ukrayna ve diğer ülkelerde patojenlerle deneyler yapmaktan ve bulaşıcı hastalıkları yaymaktan sorumlu" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin elindeki verilere göre ABD, 1951'de Kore Savaşı sırasında Güney Kore'de bakteriyolojik savaş yürütmek için özel bir patojenin etkinliğini test etti.
https://tr.sputniknews.com/20220707/rusya-abdnin-odessada-ebola-virusunu-inceleme-planlarina-iliskin-belgeleri-ele-gecirdi-1058447583.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059114832_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b14ef895f2afb3eb9a9bfa63c0946f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, abd, biyolojik laboratuvar, hastalık
Kuzey Kore'den ABD'ye biyolojik terör suçlaması
Abone ol
ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili suçlamalara Kuzey Kore de dahil oldu.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, "ABD, Ukrayna da dahil dünyanın onlarca ülke ve bölgesinde çok sayıda biyolojik laboratuvar kurdu, insanların canını ve güvenliğini tehdit eden biyolojik silahlar geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aktif şekilde hızlandırıyor" dendi.
KCNA, "ABD, biyolojik terörden, Ukrayna ve diğer ülkelerde patojenlerle deneyler yapmaktan ve bulaşıcı hastalıkları yaymaktan sorumlu" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'nin elindeki verilere göre ABD, 1951'de Kore Savaşı sırasında Güney Kore'de bakteriyolojik savaş yürütmek için özel bir patojenin etkinliğini test etti.