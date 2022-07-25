https://tr.sputniknews.com/20220725/kuzey-koreden-abdye-biyolojik-teror-suclamasi-1059114688.html

Kuzey Kore'den ABD'ye biyolojik terör suçlaması

Kuzey Kore'den ABD'ye biyolojik terör suçlaması

ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili suçlamalara Kuzey Kore de dahil oldu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T15:44+0300

2022-07-25T15:44+0300

2022-07-25T15:44+0300

dünya

kuzey kore

abd

biyolojik laboratuvar

hastalık

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Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, "ABD, Ukrayna da dahil dünyanın onlarca ülke ve bölgesinde çok sayıda biyolojik laboratuvar kurdu, insanların canını ve güvenliğini tehdit eden biyolojik silahlar geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aktif şekilde hızlandırıyor" dendi. KCNA, "ABD, biyolojik terörden, Ukrayna ve diğer ülkelerde patojenlerle deneyler yapmaktan ve bulaşıcı hastalıkları yaymaktan sorumlu" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin elindeki verilere göre ABD, 1951'de Kore Savaşı sırasında Güney Kore'de bakteriyolojik savaş yürütmek için özel bir patojenin etkinliğini test etti.

https://tr.sputniknews.com/20220707/rusya-abdnin-odessada-ebola-virusunu-inceleme-planlarina-iliskin-belgeleri-ele-gecirdi-1058447583.html

kuzey kore

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kuzey kore, abd, biyolojik laboratuvar, hastalık