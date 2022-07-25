https://tr.sputniknews.com/20220725/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1059093323.html

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T08:34+0300

2022-07-25T08:34+0300

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lgs

türkiye

mahmut özer

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LGS yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı.Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı" açıklaması yaptı.

türkiye

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lgs, mahmut özer