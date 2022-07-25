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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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lgs
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LGS yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı.Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı" açıklaması yaptı.
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lgs, mahmut özer

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

08:34 25.07.2022 (güncellendi: 08:40 25.07.2022)
© AALGS - YKS
LGS - YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
LGS yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı.
Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı" açıklaması yaptı.
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