https://tr.sputniknews.com/20220725/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1059093323.html
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T08:34+0300
2022-07-25T08:34+0300
2022-07-25T08:40+0300
lgs
türkiye
mahmut özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104227/92/1042279259_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_e6473f58c33e0ad65566c9f199a3f3bf.jpg
LGS yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı.Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı" açıklaması yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104227/92/1042279259_76:0:1291:911_1920x0_80_0_0_5d68250d7ced22093eaf3b0228e03404.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lgs, mahmut özer
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
08:34 25.07.2022 (güncellendi: 08:40 25.07.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
LGS yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı.
Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı" açıklaması yaptı.