https://tr.sputniknews.com/20220725/lise-kontenjanlari-ve-taban-puanlari-aciklandi-1059104221.html
Lise kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Lise kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:35+0300
2022-07-25T12:35+0300
2022-07-25T12:35+0300
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lise
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.25-29 Temmuz arası yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220725/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1059093323.html
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türkiye, lgs, lise, tercih, kontenjan
Lise kontenjanları ve taban puanları açıklandı
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi
(LGS) kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları
ve yüzdelik dilimler tablosu
ile boş kontenjanlar
belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr
" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
25-29 Temmuz arası yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.