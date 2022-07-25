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Maradona'nın görüntüleri uzaya yansıtılacak
Maradona'nın görüntüleri uzaya yansıtılacak
Maradona tutkusu dünya sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Bir teknoloji firmasının başlattığı proje ile efsane futbolcunun görüntüleri uydu aracılığıyla uzaya... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T13:31+0300
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spor
diego maradona
uzay
fotoğraf
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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona sevgisi uzayın derinliklerine yansıtılacak. 2020 yılında hayatını kaybeden futbol efsanesini unutamayan Arjantinliler, uydu aracılığıyla Maradona'nın hatıralarını gökyüzüne taşımaya hazırlanıyor.Bir finansal teknoloji firmasının başlattığı proje ile Cosmic Kite uydusunda toplanacak görüntüler, futbolunda altın çocuğunu uzayda ölümsüzleştirecek.Maradona'nın yanında yer almak isteyen hayranları projeye yoğun ilgi gösteriyor.NTV'nin aktardığına göre proje direktörü Maximiliano Gallo, Maradona'nın yeteneğinin dünya ile sınırlı kalmayacağını söyledi: Projede 1 milyondan fazla görselin yer alması hedefleniyor.
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diego maradona, uzay, fotoğraf

Maradona'nın görüntüleri uzaya yansıtılacak

13:31 25.07.2022 (güncellendi: 13:41 25.07.2022)
© AFP 2022Diego Armando Maradona
Diego Armando Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022
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Maradona tutkusu dünya sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Bir teknoloji firmasının başlattığı proje ile efsane futbolcunun görüntüleri uydu aracılığıyla uzaya yansıtılacak.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona sevgisi uzayın derinliklerine yansıtılacak. 2020 yılında hayatını kaybeden futbol efsanesini unutamayan Arjantinliler, uydu aracılığıyla Maradona'nın hatıralarını gökyüzüne taşımaya hazırlanıyor.
Bir finansal teknoloji firmasının başlattığı proje ile Cosmic Kite uydusunda toplanacak görüntüler, futbolunda altın çocuğunu uzayda ölümsüzleştirecek.
Maradona'nın yanında yer almak isteyen hayranları projeye yoğun ilgi gösteriyor.
NTV'nin aktardığına göre proje direktörü Maximiliano Gallo, Maradona'nın yeteneğinin dünya ile sınırlı kalmayacağını söyledi:
"Dünyanın dört bir yanından toplayacağımız kayıtları uydu yörüngesine yansıtacağız. Diego Maradona'nın bizlere ilham kaynağı olan yeteneği uzaya da taşınacak."
Projede 1 milyondan fazla görselin yer alması hedefleniyor.
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