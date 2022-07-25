https://tr.sputniknews.com/20220725/memur-emeklilerinin-zam-farki-28-temmuzda-odenecek--1059097045.html

Memur emeklilerinin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek

Memur emeklilerinin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek

Temmuz zam farkı ödemelerinin 28 Temmuz’da yapılacağı açıklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T10:22+0300

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ekonomi

emekli

maaş

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Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emekli, maaş