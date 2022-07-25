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https://tr.sputniknews.com/20220725/memur-emeklilerinin-zam-farki-28-temmuzda-odenecek--1059097045.html
Memur emeklilerinin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Memur emeklilerinin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Temmuz zam farkı ödemelerinin 28 Temmuz’da yapılacağı açıklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T10:22+0300
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ekonomi
emekli
maaş
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Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.
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emekli, maaş

Memur emeklilerinin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek

10:22 25.07.2022 (güncellendi: 10:25 25.07.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Temmuz zam farkı ödemelerinin 28 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.
Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.
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