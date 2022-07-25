https://tr.sputniknews.com/20220725/mera-alanina-osb-yapilmasina-direndigi-icin-yerine-kayyum-atanan-muhtar-koyumun-hakkini-savunuyorum-1059129870.html
Mera alanına OSB yapılmasına direndiği için yerine kayyum atanan muhtar: Köyümün hakkını savunuyorum
Mera alanına OSB yapılmasına direndiği için yerine kayyum atanan muhtar: Köyümün hakkını savunuyorum
Amasya'da yerine kayyum atanan Çambükü köyünün muhtarı İlyas Celep "Verilen emri yerine getirmediğim için ‘emirlere muhalefet’ suçuyla beni görevden aldılar... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T23:46+0300
2022-07-25T23:46+0300
2022-07-25T23:46+0300
akşam postasi
kayyum
amasya
muhtar
radyo
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Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde mera alanına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına direnen muhtar İlyas Celep’in yerine kayyum atandı. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Celep “Burası benim köylümün yaşam alanı, burayı da alırlarsa hayvanlarımızı otlatacak alanımız kalmıyor. Mücadelemi hukuk yoluyla sürdüreceğim" dedi.Muhtar Celep’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
kayyum, amasya, muhtar, radyo
Mera alanına OSB yapılmasına direndiği için yerine kayyum atanan muhtar: Köyümün hakkını savunuyorum
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Amasya'da yerine kayyum atanan Çambükü köyünün muhtarı İlyas Celep "Verilen emri yerine getirmediğim için ‘emirlere muhalefet’ suçuyla beni görevden aldılar. Ben bu işi yargıya taşıdım. Ben köyümün insanlarını kurtarmak için uğraşıyorum" açıklamasını yaptı.
Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde mera alanına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına direnen muhtar İlyas Celep’in yerine kayyum atandı.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Celep “Burası benim köylümün yaşam alanı, burayı da alırlarsa hayvanlarımızı otlatacak alanımız kalmıyor. Mücadelemi hukuk yoluyla sürdüreceğim" dedi.
Muhtar Celep’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Benim köyümün bir tarafında şantiye var, bir tarafında Yeşilırmak havzası var, bir tarafında elektrik tesisi var. Burası da alındığı zaman evin kapısından dışarı çıkmak dışında bir alanımız kalmıyor. Bizim mezarlığımız var orada. Ben bu araziyi vermiyorum deyince Kaymakam hakkımda soruşturma açtı. Sonra beni çağırdılar. Vardığımızda hakkımızda zaten karar verilmiş. Muhtar devletin memurudur, onun da bir amiri vardır. Verilen emri yerine getirmediğim için ‘emirlere muhalefet’ suçuyla beni görevden aldılar. Ben bu işi yargıya taşıdım. Ben köyümün insanlarını kurtarmak için uğraşıyorum.”