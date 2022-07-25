Mera alanına OSB yapılmasına direndiği için yerine kayyum atanan muhtar: Köyümün hakkını savunuyorum

“Benim köyümün bir tarafında şantiye var, bir tarafında Yeşilırmak havzası var, bir tarafında elektrik tesisi var. Burası da alındığı zaman evin kapısından dışarı çıkmak dışında bir alanımız kalmıyor. Bizim mezarlığımız var orada. Ben bu araziyi vermiyorum deyince Kaymakam hakkımda soruşturma açtı. Sonra beni çağırdılar. Vardığımızda hakkımızda zaten karar verilmiş. Muhtar devletin memurudur, onun da bir amiri vardır. Verilen emri yerine getirmediğim için ‘emirlere muhalefet’ suçuyla beni görevden aldılar. Ben bu işi yargıya taşıdım. Ben köyümün insanlarını kurtarmak için uğraşıyorum.”