https://tr.sputniknews.com/20220725/motorine-indirim-bekleniyor-1059101095.html

Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T11:42+0300

2022-07-25T11:42+0300

2022-07-25T11:42+0300

ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

ekonomi

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103301/48/1033014834_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cb5a5e51fccc9c6c1458825784c27743.jpg

Motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24.51 liraya düşecek. Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22.72 liradan satılıyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.38 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 22.72 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220719/benzine-96-kurus-indirim-1058862839.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motorin, benzin, akaryakıt, ekonomi, fiyat