https://tr.sputniknews.com/20220725/motorine-indirim-bekleniyor-1059101095.html
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T11:42+0300
2022-07-25T11:42+0300
2022-07-25T11:42+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
ekonomi
fiyat
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Motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24.51 liraya düşecek. Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22.72 liradan satılıyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.38 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 22.72 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220719/benzine-96-kurus-indirim-1058862839.html
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motorin, benzin, akaryakıt, ekonomi, fiyat
Motorine indirim bekleniyor
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26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
Motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24.51 liraya düşecek.
Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22.72 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.38 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22.72 liradan satılıyor.