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https://tr.sputniknews.com/20220725/msb-2si-ust-duzey-15-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059098261.html
MSB: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
terörle mücadele
milli savunma bakanlığı (msb)
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220724/pkknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059070353.html
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terörle mücadele, milli savunma bakanlığı (msb), terörist

MSB: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi

11:15 25.07.2022 (güncellendi: 11:16 25.07.2022)
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MSB, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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