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https://tr.sputniknews.com/20220725/msb-bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059124040.html
MSB: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatını görüştü
MSB: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatını görüştü
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda tahıl sevkiyatı konusunu görüştüğünü bildirdi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T20:22+0300
2022-07-25T20:39+0300
ukrayna
hulusi akar
dünya
tahıl
tahıl sevkiyatı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı konusunu Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin "Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.Bakan Akar tarafından; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı" açıklamasını yaptı.
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ukrayna, hulusi akar, tahıl, tahıl sevkiyatı

MSB: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatını görüştü

20:22 25.07.2022 (güncellendi: 20:39 25.07.2022)
© AAMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda tahıl sevkiyatı konusunu görüştüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı konusunu Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin "Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Bakan Akar tarafından; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı" açıklamasını yaptı.
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