MSB: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatını görüştü
20:22 25.07.2022 (güncellendi: 20:39 25.07.2022)
© AAMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
© AA
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda tahıl sevkiyatı konusunu görüştüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı konusunu Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin "Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Bakan Akar tarafından; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı" açıklamasını yaptı.
1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.https://t.co/1lKtdXnO5e#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/tWOTA0KPn2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2022