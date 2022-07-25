https://tr.sputniknews.com/20220725/msb-bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059124040.html

MSB: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatını görüştü

MSB: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile tahıl sevkiyatını görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda tahıl sevkiyatı konusunu görüştüğünü bildirdi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T20:22+0300

2022-07-25T20:22+0300

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ukrayna

hulusi akar

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tahıl

tahıl sevkiyatı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı konusunu Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin "Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.Bakan Akar tarafından; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı" açıklamasını yaptı.

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ukrayna, hulusi akar, tahıl, tahıl sevkiyatı