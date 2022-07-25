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MSB: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T19:12+0300
2022-07-25T19:30+0300
hulusi akar
lloyd austin
abd
tahıl
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin'in telefonda görüştüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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hulusi akar, lloyd austin, abd, tahıl, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

19:12 25.07.2022 (güncellendi: 19:30 25.07.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin'in telefonda görüştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu."
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