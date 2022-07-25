https://tr.sputniknews.com/20220725/myanmarda-45-yilin-ardindan-bir-ilk-4-kisi-idam-edildi-1059097886.html

Myanmar'da 45 yılın ardından bir ilk: 4 kişi idam edildi

Myanmar'da 45 yılın ardından bir ilk: 4 kişi idam edildi

Myanmar'da askeri yönetim, 1'i devrik hükümetin milletvekili 4 kişiyi idam etti. Ülkede 45 yılın ardından ilk kez idam cezası infaz edildi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T11:15+0300

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myanmar

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Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 kişiyi idam etti. Myanmar’da yayın yapan Mirror Daily gazetesi, infazın ne zaman ve nerede gerçekleştirdiğine ilişkin ayrıntı vermezken, 4 kişinin 'şiddet içeren ve insanlık dışı terör cinayetleri' planladıkları ve yönettikleri için 'yasal prosedürlere uygun olarak' idam edildiğini yazdı. Darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti’nde İnsan Hakları Bakanı olan Aung Myo Min, konuya ilişkin değerlendirmesinde, idamların halkı korkuya sürükleyeceğini belirtti. Devrik NLD hükümeti milletvekillerinden Phyo Zeya Thaw, ocak ayında çıkarıldığı mahkemede 'terörizmi finanse etmek' suçundan hüküm giymişti. Askeri yönetim, 41 yaşındaki siyasetçiyi, 'terör eylemi' olarak gördüğü Yangon’daki darbe karşıtı gösterilerin organize edilmesinde kilit isim olarak görüyordu. İdam edilenler arasında bulunan demokrasi aktivisti Kyaw Min Yu, 'terörle mücadele yasasını ihlal etmek' suçundan hüküm giymişti. Kyaw Min Yu, 1988’de askeri yönetime karşı ayaklanan ve çoğu hapse atılan '88 Kuşağı Öğrencileri' grubunun da liderleri arasındaydı. Myanmar’da en son idam cezası 1976 yılında uygulanmıştı. 2014 yılında idama cezasına çarptırılan mahkumların cezaları ömür boyu hapse çevrilmişti. Ancak, 2021 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası onlarca insan yeniden idama mahkum edildi.

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myanmar, idam, cunta