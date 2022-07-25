https://tr.sputniknews.com/20220725/nebati-finansal-istikrar-komitesi-ile-banka-sigorta-kredi-piyasasindaki-gelismeleri-ele-aldik-1059124580.html

Nebati: Finansal İstikrar Komitesi ile banka, sigorta, kredi piyasasındaki gelişmeleri ele aldık

Nebati: Finansal İstikrar Komitesi ile banka, sigorta, kredi piyasasındaki gelişmeleri ele aldık

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 5'inci kez toplandı. Bakan Nebati toplantıya dair yaptığı açıklamada... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T20:49+0300

2022-07-25T20:49+0300

2022-07-25T22:04+0300

nureddin nebati

son dakika

ekonomi

finansal istikrar ve kalkınma komitesi

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Finansal İstikrar Komitesinde, küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin, makro ekonomik göstergelere olası yansımalarıyla küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

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nureddin nebati, son dakika, finansal istikrar ve kalkınma komitesi