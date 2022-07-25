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https://tr.sputniknews.com/20220725/nebati-finansal-istikrar-komitesi-ile-banka-sigorta-kredi-piyasasindaki-gelismeleri-ele-aldik-1059124580.html
Nebati: Finansal İstikrar Komitesi ile banka, sigorta, kredi piyasasındaki gelişmeleri ele aldık
Nebati: Finansal İstikrar Komitesi ile banka, sigorta, kredi piyasasındaki gelişmeleri ele aldık
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 5'inci kez toplandı. Bakan Nebati toplantıya dair yaptığı açıklamada... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T20:49+0300
2022-07-25T22:04+0300
nureddin nebati
son dakika
ekonomi
finansal istikrar ve kalkınma komitesi
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Finansal İstikrar Komitesinde, küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin, makro ekonomik göstergelere olası yansımalarıyla küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
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nureddin nebati, son dakika, finansal istikrar ve kalkınma komitesi

Nebati: Finansal İstikrar Komitesi ile banka, sigorta, kredi piyasasındaki gelişmeleri ele aldık

20:49 25.07.2022 (güncellendi: 22:04 25.07.2022)
© AAFinansal İstikrar Komitesi toplantısı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 5'inci kez toplandı. Bakan Nebati toplantıya dair yaptığı açıklamada "Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeleri ele aldık" dedi.
Finansal İstikrar Komitesinde, küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin, makro ekonomik göstergelere olası yansımalarıyla küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.
Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.
Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."
Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."
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