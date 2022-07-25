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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/sirbistan-icisleri-bakani-yabanci-casuslar-beni-rusya-karsiti-tavir-almaya-zorladi-1059097729.html
Sırbistan İçişleri Bakanı: Yabancı casuslar beni Rusya karşıtı tavır almaya zorladı
Sırbistan İçişleri Bakanı: Yabancı casuslar beni Rusya karşıtı tavır almaya zorladı
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, yabancı casusların kendisini Rusya ve Çin karşıtı tavır almaya zorlamaya çalıştığını söyledi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T11:02+0300
2022-07-25T11:02+0300
ukrayna krizi
sırbistan
rusya
çin
batı
casus
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Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, yaptığı açıklamada, casuslardan Rusya ve Çin karşıtı tavır alması yönünde baskı gördüğünü ve önümüzdeki günlerde kendisine karşı büyük bir medya kampanyasının başlamasını beklediğini belirtti.Yerel televizyon kanalı Pink'e konuşan Vulin, "Dünyanın en büyük olmasa da en büyük istihbarat teşkilatlarından biri bana tavrımın kabul edilemez olduğunu ve eğer bunu değiştirmez ve izlediğim politikadan vazgeçmezsem, hükümette kalamayacağımı ve beni karalamak için her şeyi yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki hafta kendisine karşı bir medya kampanyasının başlamasını beklediğini vurgulayan Vulin, baskıya rağmen yabancı casuslarla işbirliği yapmayı tümüyle reddettiğini kaydetti.Vulin, "Sırp halkı ve Sırp devleti dışında hiç kimse için çalışmadım ve çalışmayacağım; tüm Sırpların Devlet Başkanı Aleksandar Vucic dışında hiç kimseye bütünüyle sadık olmayacağım" diye konuştu.Ayrıca bakan, Vucic'e Sırbistan'ı Ukrayna ihtilafında tarasız tutmanın yanı sıra dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri sürdürme çağrısı yaptı.Bu ayın başlarında Vulin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan'ı 'Rusya ile çatışmaya sokmak' için açıkça 'NATO piyadesi olmaya zorladığını' belirtmişti. Vulin, "Çok netiz; Rusya ile savaşa girmeyeceğiz, başkalarının savaşlarına dahil olmayacağız ve başkalarının piyadesi olmayacağız” açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220717/ukraynali-vekilden-sirp-lider-vucice-tehdit-rusyaya-kac-1058804622.html
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Sırbistan İçişleri Bakanı: Yabancı casuslar beni Rusya karşıtı tavır almaya zorladı

11:02 25.07.2022
© AP Photo / Darko VojinovicSırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, yabancı casusların kendisini Rusya ve Çin karşıtı tavır almaya zorlamaya çalıştığını söyledi.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, yaptığı açıklamada, casuslardan Rusya ve Çin karşıtı tavır alması yönünde baskı gördüğünü ve önümüzdeki günlerde kendisine karşı büyük bir medya kampanyasının başlamasını beklediğini belirtti.
Yerel televizyon kanalı Pink'e konuşan Vulin, "Dünyanın en büyük olmasa da en büyük istihbarat teşkilatlarından biri bana tavrımın kabul edilemez olduğunu ve eğer bunu değiştirmez ve izlediğim politikadan vazgeçmezsem, hükümette kalamayacağımı ve beni karalamak için her şeyi yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki hafta kendisine karşı bir medya kampanyasının başlamasını beklediğini vurgulayan Vulin, baskıya rağmen yabancı casuslarla işbirliği yapmayı tümüyle reddettiğini kaydetti.
Vulin, "Sırp halkı ve Sırp devleti dışında hiç kimse için çalışmadım ve çalışmayacağım; tüm Sırpların Devlet Başkanı Aleksandar Vucic dışında hiç kimseye bütünüyle sadık olmayacağım" diye konuştu.
Ayrıca bakan, Vucic'e Sırbistan'ı Ukrayna ihtilafında tarasız tutmanın yanı sıra dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ile iyi ilişkileri sürdürme çağrısı yaptı.
Bu ayın başlarında Vulin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan'ı 'Rusya ile çatışmaya sokmak' için açıkça 'NATO piyadesi olmaya zorladığını' belirtmişti. Vulin, "Çok netiz; Rusya ile savaşa girmeyeceğiz, başkalarının savaşlarına dahil olmayacağız ve başkalarının piyadesi olmayacağız” açıklamasını yapmıştı.
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