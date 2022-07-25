Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220725/sokaga-inen-chucky-sosyal-medyada-viral-oldu--1059096724.html
'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu
'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu
'Child's Play' (Çocuk Oyunu) korku filmi serisinin baş kahramanı olan ve yakın zamanda diziye de uyarlanan katil bebek Chucky kılığındaki bir çocuğun sokaktaki... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T10:43+0300
2022-07-25T10:46+0300
yaşam
chucky
abd
alabama
fotoğraf
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059097084_0:6:2201:1244_1920x0_80_0_0_c1a4a61c99bca7f2711d3bd8995cd7b9.jpg
Alabama eyaletinde Kendra Walden adlı bir kadın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 'Chucky'yi gördüğünde önce neye uğradığını şaşırdı ama maskenin çıkmasıyla birlikte 'Chucky'nin 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı. Walden telefonuna sarılıp çektiği fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Chucky kostümlü çocuğun çok sayın ailesi. Çocuğunuzu gelip alın. Az kalsın kalpten gidecektim" ifadeleriyle paylaştı ve fotoğraflar yoğun ilgi gördü. 5 yaşındaki Jackson adlı çocuğun annesi Britnee Reed bu kostümü oğluna Cadılar Bayramı için aldığını ama o zamandan beri zaman zaman oğlunun kostümü giymeyi sürdürdüğünü anlattı. Oğlunun korku ve korkunç kostümleri sevdiğini söyleyen Reed, "Böyle bir çocuk. Farklı kostümler giyiyor. İnsanları güldürmeyi seviyor" dedi. Bu kadar insanı korkutmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Jackson da "Çektiğiniz fotoğraflarımı büyükanneme yollamayı da unutmayın" çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ingilterede-bir-sehir-merakta-squid-game-muhafizi-gibi-giyinip-dolasan-kisi-kim-1053379613.html
alabama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059097084_0:0:2053:1540_1920x0_80_0_0_bc671dfd32875514487067c80a194a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chucky, abd, alabama, fotoğraf, sosyal medya

'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu

10:43 25.07.2022 (güncellendi: 10:46 25.07.2022)
© AP Photo / DIMA GAVRYSHChucky
Chucky - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / DIMA GAVRYSH
Abone olTelegram
'Child's Play' (Çocuk Oyunu) korku filmi serisinin baş kahramanı olan ve yakın zamanda diziye de uyarlanan katil bebek Chucky kılığındaki bir çocuğun sokaktaki görüntüsü son günlerde ABD'li sosyal medya kullanıcıları arasında çokça paylaşıldı.
Alabama eyaletinde Kendra Walden adlı bir kadın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 'Chucky'yi gördüğünde önce neye uğradığını şaşırdı ama maskenin çıkmasıyla birlikte 'Chucky'nin 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı. Walden telefonuna sarılıp çektiği fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Chucky kostümlü çocuğun çok sayın ailesi. Çocuğunuzu gelip alın. Az kalsın kalpten gidecektim" ifadeleriyle paylaştı ve fotoğraflar yoğun ilgi gördü.
5 yaşındaki Jackson adlı çocuğun annesi Britnee Reed bu kostümü oğluna Cadılar Bayramı için aldığını ama o zamandan beri zaman zaman oğlunun kostümü giymeyi sürdürdüğünü anlattı. Oğlunun korku ve korkunç kostümleri sevdiğini söyleyen Reed, "Böyle bir çocuk. Farklı kostümler giyiyor. İnsanları güldürmeyi seviyor" dedi.
Bu kadar insanı korkutmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Jackson da "Çektiğiniz fotoğraflarımı büyükanneme yollamayı da unutmayın" çağrısı yaptı.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
İngiltere'de bir şehir merakta: Squid Game muhafızı gibi giyinip dolaşan kişi kim?
2 Şubat, 12:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала