https://tr.sputniknews.com/20220725/sokaga-inen-chucky-sosyal-medyada-viral-oldu--1059096724.html
'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu
'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu
'Child's Play' (Çocuk Oyunu) korku filmi serisinin baş kahramanı olan ve yakın zamanda diziye de uyarlanan katil bebek Chucky kılığındaki bir çocuğun sokaktaki... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T10:43+0300
2022-07-25T10:43+0300
2022-07-25T10:46+0300
yaşam
chucky
abd
alabama
fotoğraf
sosyal medya
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Alabama eyaletinde Kendra Walden adlı bir kadın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 'Chucky'yi gördüğünde önce neye uğradığını şaşırdı ama maskenin çıkmasıyla birlikte 'Chucky'nin 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı. Walden telefonuna sarılıp çektiği fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Chucky kostümlü çocuğun çok sayın ailesi. Çocuğunuzu gelip alın. Az kalsın kalpten gidecektim" ifadeleriyle paylaştı ve fotoğraflar yoğun ilgi gördü. 5 yaşındaki Jackson adlı çocuğun annesi Britnee Reed bu kostümü oğluna Cadılar Bayramı için aldığını ama o zamandan beri zaman zaman oğlunun kostümü giymeyi sürdürdüğünü anlattı. Oğlunun korku ve korkunç kostümleri sevdiğini söyleyen Reed, "Böyle bir çocuk. Farklı kostümler giyiyor. İnsanları güldürmeyi seviyor" dedi. Bu kadar insanı korkutmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Jackson da "Çektiğiniz fotoğraflarımı büyükanneme yollamayı da unutmayın" çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ingilterede-bir-sehir-merakta-squid-game-muhafizi-gibi-giyinip-dolasan-kisi-kim-1053379613.html
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'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu
10:43 25.07.2022 (güncellendi: 10:46 25.07.2022) Abone ol
'Child's Play' (Çocuk Oyunu) korku filmi serisinin baş kahramanı olan ve yakın zamanda diziye de uyarlanan katil bebek Chucky kılığındaki bir çocuğun sokaktaki görüntüsü son günlerde ABD'li sosyal medya kullanıcıları arasında çokça paylaşıldı.
Alabama eyaletinde Kendra Walden adlı bir kadın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 'Chucky'yi gördüğünde önce neye uğradığını şaşırdı ama maskenin çıkmasıyla birlikte 'Chucky'nin 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı. Walden telefonuna sarılıp çektiği fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Chucky kostümlü çocuğun çok sayın ailesi. Çocuğunuzu gelip alın. Az kalsın kalpten gidecektim" ifadeleriyle paylaştı ve fotoğraflar yoğun ilgi gördü.
5 yaşındaki Jackson adlı çocuğun annesi Britnee Reed bu kostümü oğluna Cadılar Bayramı için aldığını ama o zamandan beri zaman zaman oğlunun kostümü giymeyi sürdürdüğünü anlattı. Oğlunun korku ve korkunç kostümleri sevdiğini söyleyen Reed, "Böyle bir çocuk. Farklı kostümler giyiyor. İnsanları güldürmeyi seviyor" dedi.
Bu kadar insanı korkutmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Jackson da "Çektiğiniz fotoğraflarımı büyükanneme yollamayı da unutmayın" çağrısı yaptı.