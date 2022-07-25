https://tr.sputniknews.com/20220725/sokaga-inen-chucky-sosyal-medyada-viral-oldu--1059096724.html

'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu

'Sokağa inen Chucky' sosyal medyada viral oldu

'Child's Play' (Çocuk Oyunu) korku filmi serisinin baş kahramanı olan ve yakın zamanda diziye de uyarlanan katil bebek Chucky kılığındaki bir çocuğun sokaktaki... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T10:43+0300

2022-07-25T10:43+0300

2022-07-25T10:46+0300

yaşam

chucky

abd

alabama

fotoğraf

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059097084_0:6:2201:1244_1920x0_80_0_0_c1a4a61c99bca7f2711d3bd8995cd7b9.jpg

Alabama eyaletinde Kendra Walden adlı bir kadın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 'Chucky'yi gördüğünde önce neye uğradığını şaşırdı ama maskenin çıkmasıyla birlikte 'Chucky'nin 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı. Walden telefonuna sarılıp çektiği fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Chucky kostümlü çocuğun çok sayın ailesi. Çocuğunuzu gelip alın. Az kalsın kalpten gidecektim" ifadeleriyle paylaştı ve fotoğraflar yoğun ilgi gördü. 5 yaşındaki Jackson adlı çocuğun annesi Britnee Reed bu kostümü oğluna Cadılar Bayramı için aldığını ama o zamandan beri zaman zaman oğlunun kostümü giymeyi sürdürdüğünü anlattı. Oğlunun korku ve korkunç kostümleri sevdiğini söyleyen Reed, "Böyle bir çocuk. Farklı kostümler giyiyor. İnsanları güldürmeyi seviyor" dedi. Bu kadar insanı korkutmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Jackson da "Çektiğiniz fotoğraflarımı büyükanneme yollamayı da unutmayın" çağrısı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/ingilterede-bir-sehir-merakta-squid-game-muhafizi-gibi-giyinip-dolasan-kisi-kim-1053379613.html

alabama

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chucky, abd, alabama, fotoğraf, sosyal medya