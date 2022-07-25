https://tr.sputniknews.com/20220725/spacex-rekor-tazeledi-bu-yil-yorungeye-32-kez-uydu-gonderdi-1059113822.html
SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi
SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu gönderdi. Geçen yılın fırlatma rekoru kırıldı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:25+0300
2022-07-25T15:25+0300
2022-07-25T15:36+0300
spacex
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dünya
uydu
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu göndererek geçen seneki rekorunu tazeledi. SpaceX'in California'da Vandenberg Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatmada Falcon-9 roketi kullanıldı. Roket yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra, Pasifik Okyanusu'ndaki üsse geri döndü. Habertürk’ün aktardığına göre SpaceX CEO'su Elon Musk, "Rekor sayıda fırlatma için SpaceX ekibine tebrikler!" paylaşımında bulundu.SpaceX'in yörüngeye gönderdiği 3 binden fazla Starlink uydusu var.SpaceX, 2022'de yörüngeye 52 uydu göndermeyi hedefliyor. Geçen sene ise 31 uydu gönderilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-semalarinda-starlink-uydulari-goruntulendi-1059060820.html
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spacex, starlink, uydu
SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi
15:25 25.07.2022 (güncellendi: 15:36 25.07.2022) Abone ol
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu gönderdi. Geçen yılın fırlatma rekoru kırıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu göndererek geçen seneki rekorunu tazeledi. SpaceX'in California'da Vandenberg Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatmada Falcon-9 roketi kullanıldı. Roket yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra, Pasifik Okyanusu'ndaki üsse geri döndü. Habertürk’ün aktardığına göre SpaceX CEO'su Elon Musk, "Rekor sayıda fırlatma için SpaceX ekibine tebrikler!" paylaşımında bulundu.
SpaceX'in yörüngeye gönderdiği 3 binden fazla Starlink uydusu var.
SpaceX, 2022'de yörüngeye 52 uydu göndermeyi hedefliyor. Geçen sene ise 31 uydu gönderilmişti.