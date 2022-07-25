https://tr.sputniknews.com/20220725/spacex-rekor-tazeledi-bu-yil-yorungeye-32-kez-uydu-gonderdi-1059113822.html

SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi

SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu gönderdi. Geçen yılın fırlatma rekoru kırıldı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T15:25+0300

2022-07-25T15:25+0300

2022-07-25T15:36+0300

spacex

starlink

dünya

uydu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054120774_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aec76a9e08bf2d2f85ef47befc7ed424.jpg

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu göndererek geçen seneki rekorunu tazeledi. SpaceX'in California'da Vandenberg Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatmada Falcon-9 roketi kullanıldı. Roket yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra, Pasifik Okyanusu'ndaki üsse geri döndü. Habertürk’ün aktardığına göre SpaceX CEO'su Elon Musk, "Rekor sayıda fırlatma için SpaceX ekibine tebrikler!" paylaşımında bulundu.SpaceX'in yörüngeye gönderdiği 3 binden fazla Starlink uydusu var.SpaceX, 2022'de yörüngeye 52 uydu göndermeyi hedefliyor. Geçen sene ise 31 uydu gönderilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-semalarinda-starlink-uydulari-goruntulendi-1059060820.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spacex, starlink, uydu