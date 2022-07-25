Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220725/spacex-rekor-tazeledi-bu-yil-yorungeye-32-kez-uydu-gonderdi-1059113822.html
SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi
SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu gönderdi. Geçen yılın fırlatma rekoru kırıldı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:25+0300
2022-07-25T15:36+0300
spacex
starlink
dünya
uydu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054120774_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aec76a9e08bf2d2f85ef47befc7ed424.jpg
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu göndererek geçen seneki rekorunu tazeledi. SpaceX'in California'da Vandenberg Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatmada Falcon-9 roketi kullanıldı. Roket yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra, Pasifik Okyanusu'ndaki üsse geri döndü. Habertürk’ün aktardığına göre SpaceX CEO'su Elon Musk, "Rekor sayıda fırlatma için SpaceX ekibine tebrikler!" paylaşımında bulundu.SpaceX'in yörüngeye gönderdiği 3 binden fazla Starlink uydusu var.SpaceX, 2022'de yörüngeye 52 uydu göndermeyi hedefliyor. Geçen sene ise 31 uydu gönderilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-semalarinda-starlink-uydulari-goruntulendi-1059060820.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054120774_120:0:768:486_1920x0_80_0_0_ff6f4981e59951c89034c2c68de09080.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spacex, starlink, uydu

SpaceX rekor tazeledi: Bu yıl yörüngeye 32 kez uydu gönderdi

15:25 25.07.2022 (güncellendi: 15:36 25.07.2022)
© AASpaceX, Starlink uyduları
SpaceX, Starlink uyduları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu gönderdi. Geçen yılın fırlatma rekoru kırıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, bu yıl yörüngeye 32. kez uydu göndererek geçen seneki rekorunu tazeledi. SpaceX'in California'da Vandenberg Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatmada Falcon-9 roketi kullanıldı. Roket yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra, Pasifik Okyanusu'ndaki üsse geri döndü. Habertürk’ün aktardığına göre SpaceX CEO'su Elon Musk, "Rekor sayıda fırlatma için SpaceX ekibine tebrikler!" paylaşımında bulundu.
SpaceX'in yörüngeye gönderdiği 3 binden fazla Starlink uydusu var.
SpaceX, 2022'de yörüngeye 52 uydu göndermeyi hedefliyor. Geçen sene ise 31 uydu gönderilmişti.
Elon Musk- Starlink - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
TÜRKİYE
Starlink uyduları Türkiye'den görüntülendi
23 Temmuz, 22:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала