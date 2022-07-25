https://tr.sputniknews.com/20220725/sri-lankanin-eski-devlet-baskani-rajapaksa-hakkinda-suc-duyurusu--1059089147.html

Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu

Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu

Sri Lanka'dan Singapur'a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hakkında Tamiller'e yönelik şiddet eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunularak... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T02:07+0300

2022-07-25T02:07+0300

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dünya

gotabaya rajapaksa

ranil wickremesinghe

sri lanka

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Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkesini terk ederek, e-mail yoluyla görevinden istifa etmişti. Güney Afrika merkezli insan hakları grubu Uluslararası Hakikat ve Adalet Projesi (ITJP) şuan da Singapur'da bulunan Rajapaksa'nın 2009 yılında Savunma Bakanlığı görevindeyken Tamiller'e yönelik şiddet eylemleri sonucu Cenevre Sözleşmeleri'ni ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması talebinde bulundu.ITJP avukatı Alexandra Lily Kather, Rajapaksa'nın tutuklanması talebiyle Singapur Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda söz konusu insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtlar sunduklarını belirtti. Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken, Bakanlık Rajapaksa'nın özel bir izinle ülkeye geldiğini ve sığınma başvurusunda bulunmadığını duyurmuştu. Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220714/sri-lankada-halkin-merakla-bekledigi-karar-devlet-baskani-rajapaksa-istifasini-verdi-1058717940.html

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gotabaya rajapaksa, ranil wickremesinghe, sri lanka