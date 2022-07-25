https://tr.sputniknews.com/20220725/sultangazide-takip-ettigi-kadini-sirtindan-3-kez-bicakladi-1059106432.html

Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı

Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı

İstanbul Sultangazi'de bir kadın, kendisini takip eden erkek tarafından sırtından bıçaklandı. Kaçmaya çalışan saldırganı çevredekiler yakalayıp polise teslim... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T13:06+0300

2022-07-25T13:06+0300

2022-07-25T13:06+0300

yaşam

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kadına şiddet

kadın cinayetleri

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Sultangazi'de bir kişi takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı.Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak (34), evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.Hayati tehlikesi sürüyorSağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi.Saldırganın ifadesiTaburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.

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sultangazi, kadın, kadına şiddet, kadın cinayetleri