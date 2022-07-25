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Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı
Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı
İstanbul Sultangazi'de bir kadın, kendisini takip eden erkek tarafından sırtından bıçaklandı. Kaçmaya çalışan saldırganı çevredekiler yakalayıp polise teslim... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T13:06+0300
2022-07-25T13:06+0300
yaşam
sultangazi
kadın
kadına şiddet
kadın cinayetleri
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Sultangazi'de bir kişi takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı.Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak (34), evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.Hayati tehlikesi sürüyorSağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi.Saldırganın ifadesiTaburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.
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sultangazi, kadın, kadına şiddet, kadın cinayetleri

Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı

13:06 25.07.2022
© FotoğrafSultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı
Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Sultangazi'de bir kadın, kendisini takip eden erkek tarafından sırtından bıçaklandı. Kaçmaya çalışan saldırganı çevredekiler yakalayıp polise teslim etti. Tutuklanan zanlı ifadesinde kadını tanımadığını söyledi. Ağır yaralanan kadın ise yaşam savaşı veriyor.
Sultangazi'de bir kişi takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak (34), evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi.

Saldırganın ifadesi

Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.

Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.
Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.
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