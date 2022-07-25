https://tr.sputniknews.com/20220725/taksici-yaninda-esi-ve-cocuklari-olan-surucuye-saldirdi-1059117859.html
Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen bir kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü dövdü. Araçtan inen taksi şoförü de... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T16:57+0300
2022-07-25T16:57+0300
2022-07-25T16:57+0300
türkiye
türkiye
ankara
taksici
taksi
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055433557_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7eab838dea3fb6d62d1a21123299814a.jpg
Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı. Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/iett-soforu-kendisini-beyaz-masaya-sikayet-eden-yolcuya-saldirdi-1059043809.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055433557_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_de18b34bdeb30816f32eaf09f780cb28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ankara, taksici, taksi, saldırı
Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
Abone ol
Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen bir kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü dövdü. Araçtan inen taksi şoförü de yolcunun yanına giderek sürücüye defalarca yumruk attı. Dakikalarca dayak yiyen sürücüyü çevreden koşanlar kurtardı.
Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı.
Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.