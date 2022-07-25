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Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen bir kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü dövdü. Araçtan inen taksi şoförü de... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T16:57+0300
2022-07-25T16:57+0300
türkiye
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ankara
taksici
taksi
saldırı
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Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı. Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/iett-soforu-kendisini-beyaz-masaya-sikayet-eden-yolcuya-saldirdi-1059043809.html
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türkiye, ankara, taksici, taksi, saldırı

Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı

16:57 25.07.2022
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen bir kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü dövdü. Araçtan inen taksi şoförü de yolcunun yanına giderek sürücüye defalarca yumruk attı. Dakikalarca dayak yiyen sürücüyü çevreden koşanlar kurtardı.
Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı.
Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
İETT şoförü, kendisini Beyaz Masa'ya şikayet eden yolcuya saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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