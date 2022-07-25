https://tr.sputniknews.com/20220725/taksici-yaninda-esi-ve-cocuklari-olan-surucuye-saldirdi-1059117859.html

Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı

Taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı

Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen bir kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü dövdü. Araçtan inen taksi şoförü de... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T16:57+0300

2022-07-25T16:57+0300

2022-07-25T16:57+0300

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taksici

taksi

saldırı

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Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı. Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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türkiye, ankara, taksici, taksi, saldırı