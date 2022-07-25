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TFF Başkanı Büyükekşi: VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık
TFF Başkanı Büyükekşi: VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık
TFF Başkanı Büyükekşi, "VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Hakemlerimizin bu konuda daha iyi deneyimleri olacaktır" dedi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:16+0300
2022-07-25T15:22+0300
mehmet büyükekşi
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, Yaz Semineri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Büyükekşi, "Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız" dedi. Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapmleri ayırdıklarını açıklayan Büyükekşi, şunları kaydetti:
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), var, hakem

TFF Başkanı Büyükekşi: VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık

15:16 25.07.2022 (güncellendi: 15:22 25.07.2022)
© AA / Orhan ÇiçekTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA / Orhan Çiçek
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TFF Başkanı Büyükekşi, "VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Hakemlerimizin bu konuda daha iyi deneyimleri olacaktır" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, Yaz Semineri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi, "Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız" dedi.
Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapmleri ayırdıklarını açıklayan Büyükekşi, şunları kaydetti:
"VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık.Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."
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