TFF Başkanı Büyükekşi: VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık

"VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık.Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."