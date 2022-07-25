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Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı
Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:38+0300
2022-07-25T15:38+0300
türkiye
ikinci el
otomobil
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.Dünya gazetesinin haberine göre bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ikinci-el-araclarda-yeni-donem-fabrika-garantisiyle-yenilenip-satisa-sunulacaklar-1057068505.html
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ikinci el, otomobil, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

15:38 25.07.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKINİkinci el araba
İkinci el araba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
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Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.
Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.
Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.
Dünya gazetesinin haberine göre bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
EKONOMİ
İkinci el araçlarda yeni dönem: Fabrika garantisiyle yenilenip satışa sunulacaklar
7 Haziran , 05:07
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