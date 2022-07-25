https://tr.sputniknews.com/20220725/ticaret-bakanligi-ikinci-el-tasit-saticilarina-yonelik-denetim-baslatti-1059114586.html
Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı
Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:38+0300
2022-07-25T15:38+0300
2022-07-25T15:38+0300
türkiye
ikinci el
otomobil
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.Dünya gazetesinin haberine göre bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ikinci-el-araclarda-yeni-donem-fabrika-garantisiyle-yenilenip-satisa-sunulacaklar-1057068505.html
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ikinci el, otomobil, ticaret bakanlığı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı
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Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.
Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.
Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.
Dünya gazetesinin haberine
göre bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.